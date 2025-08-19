Familiares das vítimas que morreram na explosão da fábrica Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), estão sendo alvo de tentativas de golpe. A Defensoria Pública do Paraná informou que recebeu vários relatos de que golpistas estariam tentando contato com as famílias se passando por autoridades públicas.
A explosão na Enaex aconteceu no dia 12 de agosto. Nove funcionários morreram no local e outras sete pessoas ficaram feridas. Os trabalhos de coleta e buscas de materiais foram suspensos na última sexta-feira (15). A Polícia Científica atua na identificação das vítimas.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o defensor público Ricardo Menezes da Silva informou sobre as tentativas de golpe. “Nós gostaríamos de esclarecer que a Defensoria Pública está atuando nesse caso com o objetivo de assegurar que os direitos envolvidos sejam efetivados e, acima disso, prestar todas as informações necessárias às famílias que tiveram parentes vitimados nessa fatalidade, mas também a outras pessoas que, de forma indireta, também foram afetadas pelo episódio”, disse.
Com alerta para possíveis fraudes, o defensor público reforçou que os serviços prestados pela instituição são totalmente gratuitos. Ele também orientou sobre a importância de procurar canais oficiais para obter informações, como os da Defensoria, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros.
“Importante ressaltar que a Defensoria Pública está em contato com todas as pessoas envolvidas, inclusive com a Enaex, para tentar, de fato, garantir que esses direitos sejam efetivados da maneira mais célere e segura possível, alertando toda a população a respeito de golpes que certamente serão tentados nesse período”, completou Silva.
Na segunda-feira (18), os familiares das vítimas tiveram uma reunião com a Defensoria Pública e outros representantes da segurança para mais informações sobre o processo.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.