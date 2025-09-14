Nesta sábado (13), a Lua está com 66% de visibilidade no céu. (Foto: Getty Images)

A Lua é um satélite que orbita a Terra e o Sol ao mesmo tempo em movimentos de revolução e translação, respectivamente. Esse processo corresponde ao ciclo lunar e dura cerca de 29,5 dias. Em cerca de uma semana, o satélite entra em uma fase diferente. São elas: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Neste sábado (13), a Lua está na fase Cheia.

Fase da Lua hoje: 13/09/2025

Neste sábado (13), a Lua está na fase Cheia, com 66% de visibilidade. Essa fase segue até o dia 14 de setembro, às 07h32, quando torna-se Lua Minguante, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Calendário Lunar de Setembro

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as datas de cada fase da lua em junho são:

  • Lua Cheia: inicia no dia 07 de setembro de 2025 – às 15h08
  • Lua Minguante: inicia no 14 de setembro de 2025 – às 07h32
  • Lua Nova: inicia no dia 21 de setembro de 2025 – às 16h54
  • Lua Crescente: inicia no dia 29 de setembro de 2025 – às 20h53

As fases da Lua

A Lua é um satélite e, consequentemente, não tem luz própria, como é o caso de estrelas. Nesse sentido, a lua brilhante que vemos a partir da Terra corresponde ao reflexo da iluminação do Sol em uma face aparente da Lua, sempre em relação ao nosso ponto de vista terrestre. Assim, o movimento de revolução e translação que ela realiza em torno da Terra e Sol é o que possibilita as fases da Lua.

Além das quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante, há outras quatro fases intermediárias da Lua: Quarto Crescente, Crescente Gibosa, Minguante Gibosa e Quarto Minguante. O ciclo lunar sempre começa e termina a partir da Lua Nova, seguindo a sequência abaixo.

Todas as fases da Lua

  • Lua Nova
  • Lua Crescente
  • Quarto crescente
  • Crescente gibosa
  • Lua Cheia
  • Minguante gibosa
  • Quarto minguante
  • Lua Minguante

Lua Nova

A Lua Nova corresponde ao início do Ciclo Lunar e não é visível do ponto de vista da Terra. Isso porque, a face do satélite que está visível para o planeta é a face oposta a que está iluminada pelo Sol.

Lua Crescente

A Lua Crescente é o momento que a face iluminada da Lua começa a ficar visível da Terra. Ela antecede a Lua Nova e apenas uma faixa do satélite fica visível. Após a Lua Crescente vem duas fases intermediárias: a Quarto crescente e a Crescente gibosa.

Lua Cheia

Após a Crescente gibosa, a Lua atinge a fase Cheia. Este é o momento em que o satélite está no seu ponto mais visível da Terra. Ou seja, sua face iluminada é a mesma direcionada ao planeta.

Lua Minguante

Na continuação do movimento de revolução e translação, a Lua Minguante é quando a parte visível do satélite diminui, ficando apenas uma faixa. Essa fase antecede a Lua Nova, quando o Ciclo Lunar reinicia.

