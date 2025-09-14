A Lua é um satélite que orbita a Terra e o Sol ao mesmo tempo em movimentos de revolução e translação, respectivamente. Esse processo corresponde ao ciclo lunar e dura cerca de 29,5 dias. Em cerca de uma semana, o satélite entra em uma fase diferente. São elas: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Neste sábado (13), a Lua está na fase Cheia.
Fase da Lua hoje: 13/09/2025
Neste sábado (13), a Lua está na fase Cheia, com 66% de visibilidade. Essa fase segue até o dia 14 de setembro, às 07h32, quando torna-se Lua Minguante, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Calendário Lunar de Setembro
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as datas de cada fase da lua em junho são:
- Lua Cheia: inicia no dia 07 de setembro de 2025 – às 15h08
- Lua Minguante: inicia no 14 de setembro de 2025 – às 07h32
- Lua Nova: inicia no dia 21 de setembro de 2025 – às 16h54
- Lua Crescente: inicia no dia 29 de setembro de 2025 – às 20h53
As fases da Lua
A Lua é um satélite e, consequentemente, não tem luz própria, como é o caso de estrelas. Nesse sentido, a lua brilhante que vemos a partir da Terra corresponde ao reflexo da iluminação do Sol em uma face aparente da Lua, sempre em relação ao nosso ponto de vista terrestre. Assim, o movimento de revolução e translação que ela realiza em torno da Terra e Sol é o que possibilita as fases da Lua.
Além das quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante, há outras quatro fases intermediárias da Lua: Quarto Crescente, Crescente Gibosa, Minguante Gibosa e Quarto Minguante. O ciclo lunar sempre começa e termina a partir da Lua Nova, seguindo a sequência abaixo.
Todas as fases da Lua
- Lua Nova
- Lua Crescente
- Quarto crescente
- Crescente gibosa
- Lua Cheia
- Minguante gibosa
- Quarto minguante
- Lua Minguante
Lua Nova
A Lua Nova corresponde ao início do Ciclo Lunar e não é visível do ponto de vista da Terra. Isso porque, a face do satélite que está visível para o planeta é a face oposta a que está iluminada pelo Sol.
Lua Crescente
A Lua Crescente é o momento que a face iluminada da Lua começa a ficar visível da Terra. Ela antecede a Lua Nova e apenas uma faixa do satélite fica visível. Após a Lua Crescente vem duas fases intermediárias: a Quarto crescente e a Crescente gibosa.
Lua Cheia
Após a Crescente gibosa, a Lua atinge a fase Cheia. Este é o momento em que o satélite está no seu ponto mais visível da Terra. Ou seja, sua face iluminada é a mesma direcionada ao planeta.
Lua Minguante
Na continuação do movimento de revolução e translação, a Lua Minguante é quando a parte visível do satélite diminui, ficando apenas uma faixa. Essa fase antecede a Lua Nova, quando o Ciclo Lunar reinicia.
