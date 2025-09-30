Diesen Gegner kennen nur die Fußball-Insider: Der FC Bayern trifft am heutigen Dienstagabend in der Champions League auf den FC Pafos (21 Uhr/Amazon Prime Video und Liveticker bei BILD.de)!

Auf wen? Der Meister aus Zypern ist ein Neuling auf Europas großer Bühne. Gegründet wurde Pafos erst 2014. Vor elf Jahren schlossen sich zwei kleine Teams zusammen.

Richtig Fahrt nahm das Projekt dann 2017 auf: Zwei russische Investoren brachten Geld und Visionen. Im Mai feierte der Klub den größten Erfolg seiner Geschichte, wurde erstmals zyprischer Meister.

Müller erfolgreicher als ER : Steckt das hinter DIESER Jubel-Szene? Quelle: BILD, Instagram

Bayerns No-Name-Gegner Pafos

Damit war der Weg frei für die Champions-League-Qualifikation. Dort folgte eine Sensation nach der anderen: Erst Maccabi Tel Aviv ausgeschaltet, dann Dynamo Kiew und in den Playoffs Roter Stern Belgrad.

Am 1. Spieltag der Liga-Phase erkämpfte Pafos dann vor zwei Wochen ein 0:0 gegen Olympiakos Piräus. Und das mit einem Kader-Wert von nur 25,8 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.de) – so viel ist bei Bayern alleine Konrad Laimer (28) wert.

Kämpfer-Natur! Luiz im Finale 2012 gegen Thomas Müller Foto: picture alliance / Pressefoto Baumann

Aber ein großer Name sticht aus dem No-Name-Kader heraus: David Luiz (38/Vertrag bis 2027)!

Der frühere Abwehr-Star des FC Chelsea (2011 bis 2014 und 2016 bis 2019) und PSG (2014 bis 2016) kam im Sommer zum Pafos FC – nun trifft der FC Bayern auf seinen schlimmsten Albtraum.

Denn: David Luiz war 2012 im Finale dahoam (3:4 i.E.) dabei und bescherte dem deutschen Rekordmeister den wohl schwärzesten Tag der Vereins-Geschichte!

Vor dem 1:1 in der 88. Minute kündigte Luiz den Chelsea-Ausgleich an: Als der Verteidiger vor der Ecke im Bayern-Strafraum von Bastian Schweinsteiger (41) gedeckt wird, flüstert dieser dem Münchner ins Ohr: „And now: Goal!“ – also: „Und jetzt: Tor!“

Bayern trifft auf seinen schlimmsten Albtraum

So kam es: Nach einer Ecke von Juan Mata (37) köpft Didier Drogba (47) am kurzen Pfosten ein. Das Endspiel geht in die Verlängerung, Bayern verliert im Elfmeterschießen – der sicher geglaubte Titel in der Allianz Arena ist doch noch weg.

Schweinsteiger schoss den letzten Elfmeter vor der Südkurve an den Pfosten, danach sagte er: „Der dunkelste Moment meines Lebens.“ Das verlorene Finale 1999 war schon ein Drama, aber David Luiz und Chelsea fügten Bayern einen unendlichen Schmerz zu. Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge (70) sprach vom „schlimmsten Moment“.

Jubel in München: Ex-Chelsea-Star David Luiz (oben) feierte das 1:1 von Didier Drogba mit Juan Mata (l.) Foto: picture alliance / dpa

Luiz spielte damals trotz eines Muskelfaserrisses durch und verwandelte im Elfmeterschießen gegen Manuel Neuer (39), den letzten Verbliebenen von 2012 im aktuellen Kader. Im BBC-Interview verriet Luiz über die Oberschenkel-Verletzung: „Der Muskel hat bis heute ein großes Loch! Dank der Narbe werde ich das nie vergessen.“

Immerhin: Zwei Jahre später rächten sich die deutschen Nationalspieler an David Luiz. Er erlebte bei seiner Heim-WM 2014 mit Brasilien das legendäre 1:7 gegen Deutschland.

Mehr zum Thema

Neuer sagte am Freitag nach dem 4:0 gegen Werder Bremen lediglich über David Luiz: „Solche Spieler kennt man natürlich aus verschiedenen Wettbewerben – er ist kein Unbekannter. Aber er war jetzt zuletzt auch ein bisschen angeschlagen.“

Rechtzeitig zum Knaller gegen die Münchner ist er wieder fit. Das eigene Stelios-Kyriakides-Stadion erfüllt die Uefa-Kriterien nicht, daher trägt Pafos die Europa-Heimspiele in Limassol im Alphamega Stadium aus – aber auch gerade mal vor rund 10.300 Zuschauern.