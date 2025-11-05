Quer ideias para começar a empreender? Neste fim de semana, Curitiba recebe a Feira da Franquia 2025, evento que promete movimentar o ecossistema do empreendedorismo paranaense. A feira, que acontece de sexta (07/11) a domingo (09/11) no Espaço Torres Kennedy, terá a participação de mais de 100 marcas e 15 palestras temáticas, conduzidas por nomes de destaque do franchising nacional.

A edição deste ano terá marcas de peso, como a líder mundial em educação bilíngue, Maple Bear, Cacau Show, Lig-Lig, Não+Pelo, Sóbrancelhas, Trans Obra e Embracon, que acaba de anunciar a fusão com a seguradora francesa CNP, assumindo a posição de quinta maior companhia de consórcio do país. A feira terá, ainda, várias redes paranaenses como o restaurante Spedini e a imobiliária Apolar, que recentemente ampliou o portfólio com três novos modelos de negócios voltados a franquias: Apolar Box (containers), Apolar Compacto (quiosques) e Apolar Point (totens eletrônicos).

Além de oferecer opções de franquias de R$ 8,5 mil a R$ 3,5 milhões, em 47 estandes, a feira irá fomentar a expansão de novas marcas interessadas em investir no Paraná. O evento terá a participação de consultorias, incluindo a do Sebrae do Rio Grande do Sul, que irá apresentar marcas gaúchas aos investidores do estado. “O público da feira é diverso — de quem está abrindo o primeiro negócio a investidores consolidados. O que une todos é a busca por segurança e por um modelo de negócio validado. A feira é o ponto de encontro entre o sonho de empreender e a realidade de operar com menor risco”, afirma o organizador da Feira da Franquia, Arvid Auras.

Entre os franqueadores confirmados está a Academia Gaviões, a primeira do Brasil com funcionamento 24h. De acordo com o responsável pela área de expansão da marca, Diogo Sienna, a empresa quer apresentar na feira seu projeto Mudar para Preservar, que marca uma nova fase de reestruturação e aceleração. “Nosso diferencial está em unir tecnologia operacional, gestão profissionalizada e suporte contínuo ao franqueado — do planejamento à rentabilidade. Queremos mostrar na feira um modelo de franquia de alta performance, acessível e sustentável”, afirma.

Segundo Sienna, a rede paulista considera o Paraná um estado estratégico para a expansão. “Curitiba tem um público exigente, urbano e ativo. É o ambiente ideal para consolidar academias referência em gestão e experiência do aluno. Nosso desafio é manter o padrão de excelência em cada unidade, o que é garantido pela estrutura da BGC Sports, holding que oferece suporte completo em todas as etapas da operação”, completa.

Programação de palestras: conhecimento para impulsionar negócios

A programação de palestras da Feira da Franquia 2025, que ocorre ao longo dos três dias, aborda tendências, governança, marketing, finanças e inovação, entre outros temas. Serão cinco apresentações diárias, com especialistas de várias regiões do Brasil, incluindo CEOs, consultores e executivos de grandes redes.

Na sexta-feira (07/11), serão debatidos temas como Franchising 5.0 – Prevenção e Governança, na palestra com Mauricio Salkini (Rei do Mate e XPay), e Educação como Negócio, com Clayton Negri (Maple Bear). O economista e especialista em expansão de marcas pelo sistema de franquias, Diogo Dumet, da MP Dumet Consultoria, irá falar sobre Como transformar o seu negócio em uma franquia de sucesso, e a consultora Dra. Flávia Marcuzzo irá falar sobre o tema LGPD: o que as empresas ainda não entenderam sobre o ativo mais valioso que possuem – os dados.

Ainda no primeiro dia de feira, o diretor da franqueadora das marcas Spedini, It’s Grill e Massah, Luiz Antônio Eugênio de Lima, irá apresentar a palestra Como ter sucesso com franquias de alimentação. Segundo o empresário – que, com a experiência de quase 40 anos como executivo, passou de franqueado da Spedini a franqueador da rede –, o tema é uma oportunidade de compartilhar aprendizados práticos de quem vive o dia a dia da operação. “O empreendedor precisa estar à frente do negócio ou ter alguém de sua confiança nessa função. Cumprir integralmente os treinamentos e separar a vida pessoal da jurídica são atitudes essenciais para o sucesso”, destaca.

Para o franqueador, a feira é uma oportunidade de conversar com o investidor sobre o que precisa ser considerado no momento da escolha do modelo de negócios da franquia. “O mercado de alimentação, por exemplo, é promissor, mas exige preparo. É preciso entender a rotina, as demandas e se essa atividade faz sentido para o empreendedor como pessoa. O investimento deve ser compatível com a disponibilidade financeira imediata — liquidez é fundamental para garantir o fôlego inicial”, afirma.

Sobre a palestra, ele antecipa que o encontro será direto e realista. “O público pode esperar uma conversa transparente, com respostas objetivas. Acredito que o futuro do nosso país está na disposição das pessoas em empreender na busca de seus sonhos e objetivos. É por esse caminho que teremos um futuro melhor para todos”, conclui.

No sábado (08/11), Tiago Gomes (Grupo Press/Sebrae RS) e Gabriel Gallo (HL Advogados) falam sobre os bastidores da expansão e os desafios de gestão. A programação inclui a palestra Doce Ilusão, Perda Real: Escolhendo Franquias que Sobrevivem, com Gilberto Filho, head de marketing da TransObra, que destaca a importância da rentabilidade real no franchising. “Nosso modelo de negócio tem alta lucratividade, de 35% a 40%, e operação enxuta — funciona em turno único, sem fins de semana. É um formato que garante previsibilidade e qualidade de vida ao franqueado”, detalha o franqueador, que também irá apresentar casos de sucesso da marca no Paraná, como o de São José dos Pinhais, onde uma unidade triplicou o faturamento em oito meses, ultrapassando R$ 150 mil mensais.

O domingo (09/11) encerra o evento com foco em saúde, bem-estar e inovação, trazendo palestras como Negócios de sucesso no segmento de saúde e fitness, com o líder executivo especializado em transformação e expansão de negócios no mercado esportivo e fitness, Diogo Sienna, e A Beleza que Resiste, com Jonathan Bernardes, do Grupo Cetro.

A programação do último dia da feira também terá a presença de Eliseu Krainski (Embracon), Phelippe Enke (GFX Inteligência Financeira) e da dupla Ricardo Benevenuto e Rafael Sucupira, da Franquiou Consultoria, com o tema 10 passos para transformar seu negócio em uma rede de franquias.

Franchising: um ecossistema em expansão no Paraná

A segunda edição da Feira da Franquia em Curitiba ocorre no cenário em que o Paraná se firma como um dos protagonistas do setor, respondendo por 7,3% do faturamento nacional e 7,1% das unidades de franquias do país, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). No segundo trimestre deste ano, as redes paranaenses ultrapassaram R$ 5 bilhões em faturamento, com alta de 12,5% sobre 2024 e geração de 37,8 mil empregos diretos apenas na capital.

“Curitiba já virou um verdadeiro celeiro do franchising no Brasil. A cidade é hoje a segunda do país em número de unidades e possui um ecossistema maduro — investidores experientes, mão de obra qualificada e marcas que nasceram aqui e se expandiram nacionalmente. Isso cria um ambiente extremamente favorável para negócios de todos os portes”, afirma o organizador da feira.

Com o franchising nacional faturando R$ 135,8 bilhões no primeiro semestre de 2025, crescimento de até 10% em relação a 2024, e mais de 200 mil operações em atividade no país, a Feira da Franquia Curitiba 2025 reforça o protagonismo do Paraná nesse mercado. “O estado é hoje um dos maiores exportadores de franquias do país. O sucesso das marcas locais inspira novos empreendedores e atrai investidores de outras regiões. Esse ciclo virtuoso faz de Curitiba o palco ideal para novos negócios”, finaliza Arvid Auras.

Serviço – Feira da Franquia Curitiba 2025

Data: 7 a 9 de novembro de 2025

Local: Espaço Torres Kennedy – Av. Pres. Kennedy, 2377 – Guaíra, Curitiba (PR)

Horário: das 14h às 20h

Mais informações, programação completa e ingressos: sympla.com.br/feira-da-franquia-curitiba-2025