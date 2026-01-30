Feiras livres e orgânicas acontecem em 18 pontos de Curitiba neste sábado

Neste sábado, 31 de janeiro, Curitiba terá 18 feiras livres e orgânicas espalhadas por diversos bairros da cidade. As feiras funcionarão em diferentes horários, geralmente entre 7h e 14h, oferecendo produtos frescos diretamente dos produtores aos consumidores.
Entre as opções, estão feiras tradicionais como a do Alto da Glória, Bom Retiro e Portão, além de feiras orgânicas no Jardim Botânico, Passeio Público e Praça da Ucrânia. Há também feiras especializadas, como a Feira do Litoral na Praça Dezenove de Dezembro e a Feira Gastronômica no Batel.
Locais e horários das principais feiras
A Feira Livre do Alto da Glória acontece na Rua Alberto Bolliger, entre as ruas Augusto Stresser e Sete de Abril, das 7h às 13h. Já a Feira Orgânica do Jardim Botânico fica na Rua Dr. Jorge Meyer Filho, ao lado da Praça Itália, das 7h às 12h.
No centro, a Feira do Litoral na Praça Dezenove de Dezembro funciona das 7h às 12h. Para quem busca opções gastronômicas, a Feira do Batel ocorre na Rua Carneiro Lobo, entre a Rua Gonçalves Dias e Avenida Visconde de Guarapuava, das 12h às 20h.
Além das feiras, a Prefeitura também disponibiliza outros serviços itinerantes, como a coleta de lixo tóxico no Terminal Centenário, das 7h30 às 15h. Essas iniciativas visam facilitar o acesso dos cidadãos a serviços e produtos locais, fomentando o comércio e a economia da cidade.