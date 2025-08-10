A todos os pais que enfrentam o dia a dia com o coração cheio de amor pelos seus filhos eu deixo minha homenagem. Aquele pai que luta para conseguir um futuro melhor. A quem tudo faz pela felicidade dos seus filhos.

Todas as homenagens são merecidas para quem através do amor educa e cuida dos seus filhos. Não há missão mais bela e ao mesmo tempo tão difícil com essa: educar um filho. E é por isso que a quem o faz eu deixo meu agradecimento e palavra de consideração!

www.ubirataonline.com.br

www.theglobaltrack.com