Além do feriado nacional deste domingo, dia 7 de setembro, um estado vai estender o feriado até a segunda-feira. Neste dia 8 de setembro, é feriado estadual no Tocantins, em virtude do Dia de Nossa Senhora da Natividade. Outras três capitais também vão ter feriados municipais na data, são elas: Vitória (ES) – Dia de Nossa Senhora da Vitória, São Luís (MA) – Dia de Nossa Senhora da Natividade/Aniversário de São Luís e Curitiba (PR) – Dia de Nossa Senhora da Luz.
Onde é feriado nesta segunda, 8 de setembro?
- Tocantins – Dia de Nossa Senhora da Natividade
- Vitória (ES) – Dia de Nossa Senhora da Vitória
- São Luís (MA) – Dia de Nossa Senhora da Natividade/Aniversário de São Luís
- Curitiba (PR) – Dia de Nossa Senhora da Luz
Feriados estaduais de setembro:
- Tocantins – 8 de setembro (segunda-feira) — Dia de Nossa Senhora da Natividade
- Amapá – 13 de setembro (sábado) — Aniversário do Ex‑Território Federal do Amapá
- Alagoas – 16 de setembro (terça-feira) — Emancipação política de Alagoas
- Rio Grande do Sul – 20 de setembro (sexta-feira) — Data Magna do Rio Grande do Sul
Qual é o próximo feriado nacional do ano?
O próximo feriado nacional de 2025 será dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro.
Posso ser obrigado a trabalhar no feriado?
Sim, apesar da data ser considerada feriado, a legislação abre exceções para serviços considerados essenciais. O empregado que trabalhar no feriado tem o direito de receber remuneração em dobro ou compensação com folga em outro dia.
Os empregados que trabalham no ponto facultativo ganham folga ou salário em dobro?
Os benefícios como folgas e salário em dobro só são concedidos para servidores públicos em datas de ponto facultativo. Para trabalhadores do setor privado, os empregadores não têm obrigação de conceder a remuneração dobrada ou folgas compensatórias em outras datas.
Próximos feriados nacionais de 2025:
Outubro
12 de outubro, domingo – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
28 de outubro, terça-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
Novembro
2 de novembro, domingo – Finados (feriado nacional)
15 de novembro, sábado – Proclamação da República (feriado nacional)
20 de novembro, quinta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
24 de dezembro, quarta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)
25 de dezembro, quinta-feira – Natal (feriado nacional)
31 de dezembro, quarta-feira – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)