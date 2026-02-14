FGC decide antecipar pagamento a credores do Will Bank com valores a receber de até R$ 1 mil no banco

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) decidiu antecipar, a partir desta sexta-feira (13), o pagamento da garantia a credores que sejam clientes diretos do Will Bank e que possuam valores a receber de até R$ 1 mil. Nesta primeira etapa, o pagamento será restrito a esse grupo, já que a consolidação da base de credores da Will Financeira, conduzida pelo liquidante com apoio do FGC, ainda não foi concluída.
De acordo com a entidade, cerca de 6 milhões de pessoas serão beneficiadas com a antecipação, que deve ser solicitada pelo próprio aplicativo do Will Bank.
Clientes que adquiriram produtos elegíveis à garantia do FGC através de plataformas de distribuição de investimentos, ou cujo valor a receber ultrapasse os R$ 1 mil não são elegíveis ao pagamento via aplicativo do Will Bank e deverão solicitar suas garantias utilizando o aplicativo do FGC quando o trabalho de consolidação da lista de credores for concluído.
Além da antecipação dos pagamentos de garantias pelo FGC, clientes do Will Bank irão receber valores referentes aos depósitos em moeda eletrônica (das contas de pagamento), com pagamento também realizado por meio do aplicativo do Will Bank.
O valor a ser desembolsado pelo FGC nesta antecipação é de aproximadamente R$ 200 milhões, enquanto o saldo das contas de pagamento é de R$ 25 milhões.
Para que possam ser utilizados, os valores recebidos devem ser transferidos para uma conta de mesma titularidade do cliente do Will Bank.
Como solicitar o pagamento?
Para solicitar o valor da antecipação, o cliente deverá acessar o aplicativo do Will Bank, onde estará disponível fluxo específico para a antecipação. Após a validação das informações cadastrais, o cliente poderá visualizar o valor correspondente aos produtos elegíveis à cobertura do FGC, limitado a R$ 1 mil.
O aceite será realizado por meio de confirmação digital diretamente no aplicativo e, concluída a validação, o credor deverá transferir os recursos para uma conta de sua titularidade.
Não vou receber agora. O que fazer?
Segundo o FGC, a recomendação para os que não se enquadram nesse pagamento inicial segue a mesma: acompanhar os canais de comunicação oficiais da entidade e do liquidante para se informar a respeito da evolução do processo.
O FGC ressalta que essa antecipação não altera as regras do regulamento da entidade e alerta para tentativas de fraude e golpes relacionados ao pagamento da garantia.
O Fundo ressalta que nem ele, nem o Will Bank realizam contatos por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais para solicitar dados pessoais, senhas ou códigos de verificação. Ou seja: toda comunicação oficial é feita exclusivamente por meio dos canais institucionais, divulgados nos sites oficiais.
Em caso de dúvida, o cliente deve procurar apenas os canais oficiais. Os clientes com dúvidas no acesso do aplicativo da Will para recebimento dessa antecipação, deverão acionar a instituição por meio do e-mail: credores@willbank.com.br
Pagamento de garantia Banco Master, Master de Investimento e Letsbank
Até hoje às 10h desta sexta-feira (13), já foram pagos R$ 37 bilhões em garantias a credores do conglomerado, o que representa 91% do montante a ser pago.
Aproximadamente 647 mil credores já receberam os valores, correspondente a 83% do total de credores. Segundo o FGC, 9% dos credores não iniciaram o processo de solicitação da garantia.