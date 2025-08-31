Na manhã deste domingo, um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência localizada no interior da comunidade do KM 40, em Pérola do Oeste, resultando na morte de uma mãe e seu filho. A tragédia mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Capanema, além de unidades de suporte básico de Planalto e suporte avançado de Realeza.
O chamado foi registrado às 8h52. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima, uma mulher de aproximadamente 92 anos, já sem vida e totalmente carbonizada dentro da residência. Seu filho, que morava em uma casa ao lado, também foi encontrado morto, apresentando estado parcial de carbonização.
De acordo com relatos de vizinhos, há a suspeita de que o filho tenha tentado entrar na casa para socorrer a mãe durante o incêndio, mas acabou sendo vitimado pelas chamas. As autoridades locais seguem investigando as causas do incêndio e buscam esclarecer as circunstâncias que levaram ao ocorrido.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria iniciado o fogo. A comunidade do KM 40 permanece abalada com a tragédia, enquanto familiares aguardam a conclusão dos trabalhos periciais.
As informações são do Diário da Informação.