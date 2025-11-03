O Ministério Público do Paraná em Umuarama, no Noroeste do estado, realizou nesta semana – na última quarta-feira, 29 de outubro – visita de fiscalização em uma clínica de hemodinâmica em que foram identificadas diversas irregularidades. A inspeção foi realizada pela 7ª Promotoria de Justiça da comarca, com o apoio do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Farmácia e da Vigilância Sanitária Municipal, a partir do recebimento de representação sobre a possível existência das deficiências.
Entre os problemas identificados no estabelecimento médico, que atua com tratamentos relacionados à especialidade da circulação sanguínea, estão o reprocessamento ilegal de dispositivos médicos utilizados em procedimentos de angioplastia e cateterismo cujos pacientes são encaminhados pelo Município de Umuarama, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram constatados problemas como a reutilização indevida de dispositivos médicos de uso único, deficiências no acondicionamento e uso de medicamentos com validade expirada e possível fraude contra o Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que há a suspeita de utilização de medicamentos e materiais custeados pelo sistema público em pacientes particulares.
Apreensão – A partir da fiscalização, foram apreendidos diversos itens e documentos, que serão analisados pelos órgãos técnicos participantes da inspeção para posterior remessa ao Ministério Público, que avaliará as medidas cabíveis para a responsabilização dos envolvidos e os possíveis desdobramentos nas esferas cível e criminal.
