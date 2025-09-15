Num futebol brasileiro cada dia mais pautado pela intensidade na fase defensiva, times que querem ser campeões precisam de arsenais ofensivos variados. Foi o que o Flamengo mostrou ontem, no Alfredo Jaconi, ao vencer o Juventude por 2 a 0, em jogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltar a abrir na liderança após ver o Palmeiras encostar anteontem. Com gols de Arrascaeta e Emerson Royal, de cabeça, o rubro-negro, de quebra, encerrou um jejum de 28 anos sem vencer o time da casa em Caxias do Sul.
Com o triunfo, o rubro-negro chegou a 50 pontos, quatro à frente do vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos. O Cruzeiro, que tem 44 pontos, visita o Bahia hoje, às 20h, no complemento da rodada.
Os cruzamentos foram a saída do rubro-negro para uma partida que já prometia ser complicada desde o início. O Juventude deixou a bola com o rubro-negro, que teve dificuldades para criar diante de uma linha de defesa compactada e praticamente toda posicionada no último terço do campo. O time de Thiago Carpini apostava claramente na transição, mas pouco conseguia conectar suas bolas longas.
O gol rubro-negro começou a ser construído horas antes da partida, na manhã de domingo, quando o meia Saúl desembarcou em Caxias do Sul. O espanhol foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento do filho Marco, mas se juntou à delegação a tempo de formar a dupla de volantes titular com Allan — Jorginho ficou fora da partida com edema na coxa esquerda. Foi um dos seis desfalques do Flamengo.
Dos pés de Saúl saiu o belo cruzamento para Arrascaeta subir entre os zagueiros do Juventude e abrir o placar. Foi o 13º gol do camisa 10 no Brasileirão. Ele já soma 23 participações em gols no campeonato.
— Nunca é um jogo fácil aqui para nós. Mostra a força desse elenco e a seriedade que está na competição. O importante era continuar vencendo para manter a liderança. Encaramos o jogo como mais uma final — disse o uruguaio.
Antes do gol, a melhor chance havia sido de Samuel Lino, que fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado. Com o 1 a 0 ao fim do primeiro tempo, o Flamengo teve mais tranquilidade e espaço para jogar na segunda etapa. O Juventude, tentando sair mais para o jogo e com mais homens de frente em campo, levou perigo em lance que acabou anulado por impedimento, em voleio de Taliari que parou em Rossi.
Arrascaeta ainda acertou o travessão de Jandrei em bela cobrança de falta, mas o segundo gol sairia também em jogada aérea. Carrascal, uma das várias alterações que Filipe Luís realizou na segunda etapa, acertou outro belo cruzamento e viu Emerson Royal aparecer nas costas da defesa para fazer seu primeiro gol com a camisa do Flamengo.
— Vinha sonhando com esse gol. Vim trabalhando muito durante a semana essa jogada no segundo pau. Falo para o Lino colocar essa bola e hoje, graças a Deus, pude ser feliz com o gol — comemorou Royal.
Agora, o Flamengo vira suas atenções para as quartas de final da Libertadores. Na quinta-feira, recebe o Estudiantes-ARG, no Maracanã.