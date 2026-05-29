Flamengo termina fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha

Nas quatro vezes em que foi campeão do torneio, o Flamengo não foi o melhor time da primeira fase, apesar de ter liderado seus grupos em 1981, 2019 e 2022. Nas últimas três temporadas, o Fla conseguiu a classificação com um pouco de drama e sempre passando na segunda colocação. A última vez que tinha passado em primeiro na chave havia sido em 2022, ano em que foi tricampeão, com campanha igual à deste ano na fase de grupos (16 pontos).
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