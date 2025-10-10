França e Azerbaijão se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, em jogo válido pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
A França está invicta no Grupo D, com duas vitórias nas primeiras rodadas, contra Ucrânia e Islândia. Já o Azerbaijão é o lanterna da chave, com um ponto conquistado no empate contra os ucranianos.
Didier Deschamps não conta com um quarteto ofensivo de peso nesta Data Fifa: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram e Bradley Barcola, lesionados.
Barcola, do PSG, chegou a se apresentar à seleção, mas foi cortado após ser detectada uma lesão crônica em sua coxa direita. O clube emitiu um comunicado negando tal problema físico de seu atleta.
Florian Thauvin, do Lens, foi convocado no lugar de Barcola. Ainda no ataque, outras novidades são Jean-Phillipe Mateta, do Crystal Palace, e Cristopher Nkuku, do Milan.
A França também não vai contar com Aurélien Tchouameni, que está suspenso. Eduardo Camavinga, outro meio-campista do Real Madrid, volta após se recuperar de lesão. O zagueiro Williams Saliba, do Arsenal, também retorna depois de problemas físicos.
Atuando em casa e contra a seleção considerada mais fraca do Grupo D, a França espera somar mais três pontos e, de preferência, melhorando o saldo de gols – que atualmente é de três. Vale lembrar que apenas os primeiros colocados de cada chave conquistam a vaga direta na Copa do Mundo. Os segundos disputam os playoffs.
Onde assistir a França x Azerbaijão?
A partida entre França e Azerbaijão, nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), terá transmissão do SporTV (TV fechada).
Prováveis escalações de França x Azerbaijão:
-
FRANÇA: Maignan; Koundé, Konate, Upamecano e Theo Hernandez; Camavinga, Koné e Olise; Coman, Mbappé e Ekitiké.
-
AZERBAIJÃO: Mahammadaliyev; Aliyev, Badalov, Jafarguliyev, Mustafazadeh e Krivotsyuk; Khaybullayev, Mahmudov, Emreli e Ahmadzadeh; Dadashov.