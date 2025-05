Fraude no INSS: Em mês recorde, entidade fez 1.569 descontos por hora

O relatório de auditoria da CGU (Controladoria-Geral da União) divulgado na última terça-feira revela que a falta de padrão na filiação de aposentados e pensionistas reforça as suspeitas do órgão sobre a relação de diversas entidades que mantinham vínculo com beneficiários do INSS.

O que aconteceu

CGU destaca a situação de uma associação que fez 1.569 autorizações de desconto por hora em abril do ano passado. Em outro caso, uma entidade filiou apenas uma pessoa em um mês e mais de 187 mil em outro.

A controladoria identificou 10 entidades que fizeram mais de 100 mil a 250 mil autorizações de desconto nos meses com mais inclusões, entre 2023 e 2024.

O volume de inserções chamou a atenção do órgão, que viu “eventual incompatibilidade” nos números. Segundo a CGU, considerando a quantidade de filiações/autorizações de desconto diárias em um regime de 20 dias mensais e oito horas de trabalho, cada associação precisaria realizar entre 778 e 1.569 inclusões por hora.

