O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta quinta-feira, 14 de agosto, sete mandados de busca e apreensão, sendo quatro domiciliares, dois pessoais e um veicular. As medidas foram executadas no âmbito da Operação Tentação, que apura possível prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
As ordens judiciais foram expedidos pela Central de Garantias Especializada de Curitiba e foram cumpridas em residências e estabelecimentos comerciais localizados na capital. Durante as buscas foram apreendidos celulares, vapes e cigarros contrabandeados do Paraguai. O material passará por perícia e poderá servir como elemento de prova.
Investigações – As investigações tiveram início com informações repassadas ao Gaeco dando conta de que uma distribuidora de bebidas estava sendo usada para o comércio de drogas e que os investigados integravam uma organização criminosa. A partir dessa notícia foram realizadas outras diligências pelo setor operacional, que corroboraram com as informações iniciais e trouxeram mais indícios de veracidade.
Referência – O nome da operação faz referência ao estabelecimento comercial onde as práticas criminosas estariam ocorrendo e onde seriam comercializados bebidas e entorpecentes.
