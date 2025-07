O Brasil não é apenas o centro do jiu-jitsu brasileiro (BJJ), mas também o centro de sua evolução competitiva. Em 2025, os atletas brasileiros demonstrarão mais uma vez sua supremacia nos campeonatos mundiais, especialmente no prestigiado Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Brasileiro), organizado pela IBJJF. A Gambling.com, líder em serviços de marketing digital para o setor de jogos online, realizou uma análise que permitiu um ranking dos 20 campeões brasileiros mais proeminentes do ano, seus títulos, estilos e o impacto que estão tendo no cenário global do BJJ.

O cenário do BJJ em 2025

O Campeonato Brasileiro 2025 reuniu mais de 7.300 competidores em São Paulo, consolidando-se como um dos eventos mais importantes do calendário mundial 1. A competição foi acirrada, mas os atletas brasileiros dominaram a maioria das divisões, tanto no masculino quanto no feminino, com atuações memoráveis, finalizações espetaculares e rivalidades intensas.

Ranking: Top 20 campeões brasileiros de jiu-jitsu em 2025

Anexo:

Jiu-Jitsu.png

Este ranking foi elaborado com base nos resultados do Campeonato Brasileiro 2025, no ranking oficial da IBJJF 2, e no desempenho em torneios internacionais como o Pan-Americano, o Europeu e o Mundial.

Erich Munis dos Santos (26 anos) – Soldiers Jiu-Jitsu

Títulos 2025: Ouro no Superpesado e Absoluto no Brasileiro 3 1

Estilo: Guardista com pressão dominante

Destaques: 7 vitórias no Brasileiro, 4 por finalização. Completou o Grand Slam 2024/2025.

Erich Munis consolidó su dominio absoluto en 2025 al conquistar el oro en las divisiones Superpesado y Absoluto del Campeonato Brasileiro. Con un estilo basado en presión constante y guardia sólida, Munis completó el Grand Slam del año, demostrando que es el atleta más completo del circuito actual.

Gabrieli Pessanha (24 anos) – InFight JJ

Títulos 2025: Ouro no Absoluto, Prata no Superpesado 3 1

Estilo: Jogo completo com foco em controle lateral

Destaques: 4º Grand Slam consecutivo. 8 títulos mundiais acumulados.

Gabrieli Pessanha continua fazendo história no jiu-jitsu feminino. Em 2025, conquistou o ouro no Absoluto e a prata no Superpesado, somando seu quarto Grand Slam consecutivo. Seu estilo técnico e controlado a torna uma das competidoras mais temidas do mundo.

Marcus “Scooby” Ribeiro (28 anos) – Alliance

Títulos 2025: Ouro no Ultra Pesado, Prata no Absoluto 3 1

Estilo: Jogo explosivo com alto índice de finalizações

Destaques: 5 finalizações em 7 lutas no Brasileiro.

Com um jogo explosivo e agressivo, Marcus “Scooby” Ribeiro levou o ouro no Ultra Pesado e a prata no Absoluto. Sua capacidade de finalizar rapidamente os adversários o transformou em um dos favoritos do público e peça-chave da equipe Alliance.

Tainan Dalpra (25 anos) – AOJ

Títulos 2025: Ouro no Médio no Brasileiro 31

Estilo: Guardista técnico com pressão constante

Destaques: 3 de 4 vitórias por finalização.

Tainan Dalpra brilhou mais uma vez na categoria Médio, onde se sagrou campeão com uma performance impecável. Seu estilo técnico, baseado em guarda precisa e pressão constante, o mantém como um dos atletas mais consistentes do circuito.

Diego “Pato” Oliveira (26 anos) – AOJ

Títulos 2025: Ouro no Pena Leve 3 1

Estilo: Jogo dinâmico, especialista em estrangulamentos

Destaques: 3 finalizações em 4 lutas. Completou o Grand Slam.

Especialista em estrangulamentos e transições rápidas, Diego “Pato” Oliveira dominou a divisão Pena Leve. Sua vitória no Brasileiro 2025 fez parte de um Grand Slam perfeito, consolidando seu status como um dos grapplers mais perigosos do mundo.

Jansen Gomes (24 anos) – CheckMat

Títulos 2025: Ouro no Meio-Pesado 3 1

Estilo: Pressão, passagem de guarda e controle de costas

Destaques: 3 finalizações em 4 lutas. Retorno triunfal após lesão.

Após superar uma lesão, Jansen Gomes voltou com tudo e conquistou o título no Meio-Pesado. Seu estilo baseado em pressão, passagem de guarda e controle de costas o torna extremamente eficaz em lutas longas e estratégicas.

Mayssa Bastos (27 anos) – AOJ

Títulos 2025: Ouro no Galo feminino 3 1

Estilo: Técnica refinada, especialista em guarda

Destaques: 4º título Brasileiro como faixa-preta.

Mayssa Bastos reafirmou seu domínio na divisão Galo feminina com seu quarto título Brasileiro como faixa-preta. Sua técnica refinada e guarda inquebrável fazem dela uma competidora quase imbatível em sua categoria.

Tayane Porfirio (30 anos) – Alliance

Títulos 2025: Ouro no Superpesado feminino 3 1

Estilo: Jogo físico e dominante

Destaques: Venceu Pessanha na final. Retorno triunfal desde 2017.

Depois de alguns anos longe dos grandes pódios, Tayane Porfirio voltou em 2025 para conquistar o ouro no Superpesado feminino, vencendo ninguém menos que Pessanha. Seu estilo físico e dominante continua sendo um pesadelo para suas adversárias.

Janaina Lebre (29 anos) – AOJ

Títulos 2025: Ouro no Leve feminino3 1

Estilo: Jogo agressivo, excelente controle de ritmo

Destaques: Campeã no Europeu, Pan e Brasileiro.

Janaina Lebre teve um ano espetacular, conquistando o título na categoria Leve feminina no Brasileiro, além de vencer o Pan e o Europeu. Seu estilo agressivo e ritmo constante a posicionam entre as melhores do mundo.

Cassia Moura (22 anos) – LEAD BJJ

Títulos 2025: Ouro no Pena feminino 3

Estilo: Jogo ofensivo, jovem promessa

Destaques: Primeira vez campeã como faixa-preta.

Com apenas 22 anos, Cassia Moura surpreendeu o mundo ao conquistar o ouro na categoria Pena feminina. Seu estilo ofensivo e maturidade tática a tornam uma das promessas mais empolgantes do jiu-jitsu brasileiro.

Outros atletas de destaque em 2025

Lucas Maquine (25 anos) – Fratres BJJ

Títulos 2025: Ouro no Leve masculino 3

Estilo: Jogo versátil, bom controle de ritmo

Destaques: Consolidação como figura emergente.

Rodrigo Otavio (28 anos) – Vision

Títulos 2025: Ouro no Galo masculino 3

Estilo: Jogo técnico, especialista em raspagens

Destaques: Surpresa do torneio.

Brenda Larissa (26 anos) – Alliance

Títulos 2025: Ouro no Pena Leve feminino 3

Estilo: Jogo técnico, excelente defesa

Destaques: Terceiro título Brasileiro consecutivo.

Maria Vicentini (30 anos) – AOJ

Títulos 2025: Ouro no Meio-Pesado feminino 3

Estilo: Jogo físico, controle de distância

Destaques: Campeã Pan e Brasileiro.

Yara Soares (27 anos) – Fratres BJJ

Títulos 2025: Ouro no Pesado feminino 3

Estilo: Jogo de pressão, raspagens eficazes

Destaques: Primeiro título desde 2021.

Leonardo Ferreira (29 anos) – Alliance

Títulos 2025: Prata no Pesado masculino 3

Estilo: Jogo tradicional, defesa sólida

Destaques: Finalista em categoria muito competitiva.

Vinicius Liberati (26 anos) – Fratres BJJ

Títulos 2025: Bronze no Pesado 3

Estilo: Jogo de guarda, raspagens

Destaques: Top 5 no ranking IBJJF 2.

Pedro Lucas Ribeiro (24 anos) – DreamArt

Títulos 2025: Bronze no Absoluto 3

Estilo: Jogo ofensivo, jovem talento

Destaques: 4º no ranking IBJJF 2.

Luis Fernando de Oliveira (28 anos) – Fratres BJJ

Títulos 2025: Prata no Absoluto regional 2

Estilo: Jogo completo

Destaques: 2º no ranking IBJJF 2.

Pedro Henrique de Souza (23 anos) – Atos

Títulos 2025: Campeão regional, 9º no ranking IBJJF 2

Estilo: Jogo explosivo

Destaques: Ascensão meteórica em 2025.

O jiu-jitsu brasileiro continua sendo uma potência mundial graças a atletas que combinam técnica, disciplina e paixão. De lendas como Gabrieli Pessanha a novas promessas como Cassia Moura, o Brasil segue exportando talento de classe mundial. Para fãs e apostadores, acompanhar esses campeões é não só emocionante, mas também estratégico.