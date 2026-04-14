The Georgia Lottery offers multiple draw games for those aiming to win big.

Here’s a look at April 13, 2026, results for each game:

Winning Powerball numbers from April 13 drawing

38-43-59-63-64, Powerball: 15, Power Play: 3

Winning Cash 3 numbers from April 13 drawing

Midday: 0-1-1

Evening: 7-9-4

Night: 9-2-0

Winning Cash 4 numbers from April 13 drawing

Midday: 9-0-6-3

Evening: 4-5-8-1

Night: 2-1-0-1

Winning Cash Pop numbers from April 13 drawing

Early Bird: 11

Matinee: 15

Drive Time: 13

Primetime: 05

Night Owl: 01

Winning Georgia FIVE numbers from April 13 drawing

Midday: 7-9-1-6-8

Evening: 8-8-8-6-6

Winning Fantasy 5 numbers from April 13 drawing

07-13-21-26-33

Winning Millionaire for Life numbers from April 13 drawing

02-13-15-35-41, Bonus: 02

Are you a winner? Here’s how to claim your prize

  • Prizes under $601: Can be claimed at any Georgia Lottery retail location. ALL PRIZES can be claimed by mail to: Georgia Lottery Corporation, P.O. Box 56966, Atlanta, GA 30343.
  • Prizes over $600: Must be claimed at Georgia Lottery Headquarters or any Georgia Lottery district office or mailed to the Georgia Lottery for payment.

When are the Georgia Lottery drawings held?

  • Powerball: 10:59 p.m. ET on Monday, Wednesday, and Saturday.
  • Mega Millions: 11 p.m. ET on Tuesday and Friday.
  • Cash 3 (Midday): 12:29 p.m. ET daily.
  • Cash 3 (Evening): 6:59 p.m. ET daily.
  • Cash 3 (Night): 11:34 p.m. ET daily.
  • Cash 4 (Midday): 12:29 p.m. ET daily.
  • Cash 4 (Evening): 6:59 p.m. ET daily.
  • Cash 4 (Night): 11:34 p.m. ET daily.
  • Cash Pop (Early Bird): 8 a.m. ET daily.
  • Cash Pop (Matinee): 1 p.m. ET daily.
  • Cash Pop (Drive Time): 5 p.m. ET daily.
  • Cash Pop (Primetime): 8 p.m. ET daily.
  • Cash Pop (Night Owl): 11:59 p.m. ET daily.
  • Georgia FIVE (Midday): 12:29 p.m. ET daily.
  • Georgia FIVE (Evening): 6:59 p.m. ET daily.
  • Fantasy 5: 11:34 p.m. ET daily.
  • Jumbo Bucks Lotto: 11 p.m. ET on Monday and Thursday.
  • Millionaire for Life: 11:15 p.m. ET daily.

This results page was generated automatically using information from TinBu and a template written and reviewed by a Georgia editor.



