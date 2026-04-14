João Fonseca x Tabilo: horário e onde assistir à estreia no ATP de Munique

João Fonseca e Alejandro Tabilo se enfrentam nesta terça-feira (14), a partir das 6h (de Brasília), em duelo da primeira fase do ATP 500 de Munique.
A partida abre o dia na Quadra Central e terá transmissão na ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ Premium (streaming).
Fonseca, que subiu para a 35ª posição no ranking, volta à quadra quatro dias após ser eliminado nas quartas de final de Monte Carlo para o número três do mundo Alexander Zverev.
Tabilo é um velho conhecido e uma pedra no sapato de Fonseca. Em dois jogos, o chileno tem 100% de aproveitamento contra o carioca de 19 anos, em duelos que aconteceram em Bucareste, na Romênia, e Buenos Aires, na Argentina.
- Local: Center Court, Munique, Alemanha