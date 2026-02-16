El Barcelona visita al Girona con la urgencia de ganar luego de que el Real Madrid tomó momentáneamente el liderato de LaLiga.

El Barcelona necesita la victoria en su visita al Girona para retomar el liderato de LaLiga tras el triunfo del Real Madrid sobre la Real Sociedad que lo colocó en la cima de la clasificación con diferencia de dos puntos.

Girona, además de su condición de local tiene a su favor que llega sin presión de favorito y que de conseguir un triunfo ante los culés, sería un buen impulso para buscar terminar con la irregularidad de la temporada que han vivido y enfilarse a un cierre más positivo.

El Barça vive un momento difícil tras el revés sufrido en la Copa del Rey, donde el Atleti goleó 4-0 en el primer duelo de la serie de semifinales, lo que ha dejado golpeado anímicamente al equipo.

Flick además tiene que lidiar con las importantes ausencias en la ofensiva, además de las lesiones de Pedri y Gavi no podrá contar aún con Rashford. Para fortuna del técnico, este mismo lunes recuperará a Raphinha que estará listo para ayudar a Lewandowski en la búsqueda de goles.

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Raphinha. EFE/ Quique García

Barcelona ocupa el segundo lugar de la tabla y no puede regalar margen de puntos ni dejar de presionar por el título a un Real Madrid con el que la diferencia es mínima y cualquier descuido de ambas partes podría costarles la corona. Los blaugranas tienen 58 unidades, con 19 triunfos, un empate y tres derrotas mientras que el Girona es decimoquinto con 26 puntos, apenas dos más de los equipos que ocupan la zona de descenso.

Fecha, horario y dónde ver Girona vs Barcelona

LaLiga, Jornada 24

Girona vs Barcelona

lunes 16 de febrero

14:00 horas CDMX/15:00 horas E.T /Colombia, Perú, Ecuador, 15:00 horas; Argentina, Chile y Uruguay 17:00 horas

Estadi Montilivi

¿Dónde ver? Sky Sports en México/ ESPN Deportes en Estados Unidos

Posibles alineaciones, Girona vs Barcelona

Barcelona

Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, Fermín López, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Girona

Gazzaniga, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Fran Beltrán, Iván Martín, Tsygankov, Lemar, Bryan Gil y Vanat.