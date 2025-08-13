O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e o MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento publicaram, nesta terça-feira (12), uma portaria que autoriza a contratação temporária de 9.580 profissionais para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Do total de vagas, 8.480 serão para a função de agente de pesquisas e mapeamento, responsável pela coleta de informações, e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade, que atua no acompanhamento e supervisão do trabalho de campo.
O edital de abertura de inscrições deverá ser publicado em até seis meses e o ingresso dependerá de aprovação em processo seletivo simplificado. O prazo de duração dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos, de acordo com a necessidade de conclusão das atividades. A remuneração será definida pelo IBGE.
As contratações serão destinadas à execução de pesquisas estatísticas do IBGE em todo o país. Segundo o governo federal, a contratação tem como objetivo atender a necessidades de excepcional interesse público. A portaria foi assinada pelas ministras Esther Dweck e Simone Tebet.
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS AUTORIZADAS
|
Atividades
|
Função
|
Quantitativo Máximo
|
Agente de Pesquisas e Mapeamento
|
Coleta
|
8.480
|
Supervisor de Coleta e Qualidade
|
Supervisão
|
1.100
Na primeira edição do CNU (Concurso Nacional Unificado), o cargo mais concorrido estava vinculado ao IBGE para a posição de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas com especialidade em engenharia civil. Ao todo, eram 14.191 candidatos concorrendo para cada vaga.
O instituto foi contemplado com 895 vagas em concurso público unificado do governo federal. O órgão não está participando, no entanto, da edição deste ano.