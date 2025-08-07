Grávida se defende com prato após discussão por cerveja e companheiro vai preso por ameaça

Um homem, de 45 anos, foi preso, no último fim de semana, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, após ser denunciado pelo crime de violência doméstica pela mulher, de 38 anos, que está grávida. A

Ao chegar ao local da denúncia, a equipe policial abordou o suspeito, que afirmou ter sido agredido pela mulher. Segundo ele, ela teria arremessado um vaso contra a sua cabeça. O homem confessou que os dois estavam bebendo durante todo o dia.

Já a mulher confirmou que arremessou um prato contra o suspeito, após ele ter se irritado por ela não ter conseguido fazer um PIX para a compra de mais cerveja.

O homem, então, começou a xingá-la. Para se defender, a mulher teria cometido a agressão. Ela ainda revelou ter sido ameaçada de morte pelo companheiro. A gestante afirmou que os dois moram juntos há dois meses. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Cidadã e foi autuado por ameaça em decorrência de violência doméstica.

Fonte: Banda B/ JB Litoral