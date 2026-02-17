Guarda Municipal atende caso de violência doméstica no bairro Periolo e conduz homem à delegacia

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na madrugada desta terça-feira (17), na Rua Pico da Neblina, no bairro Periolo, em Cascavel.

Segundo informações repassadas, um homem de 34 anos teria supostamente agredido a companheira. Vizinhos acionaram a Guarda Municipal, que se deslocou até o endereço para atender a ocorrência.

No local, as partes foram ouvidas pelos agentes, e posteriormente o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A mulher também foi encaminhada para prestar depoimento e esteve acompanhada dos três filhos, crianças com idades entre 5 e 10 anos.

O homem permanece à disposição da Justiça.

