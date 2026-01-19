Hokkaido: conheça as características dessa raça de cachorro japonesa 

O hokkaido é uma das raças mais antigas e tradicionais do Japão, com raízes que remontam ao século XII. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), acredita-se que os ancestrais dele migraram da ilha principal japonesa, Honshu, para a ilha de Hokkaido durante a era Kamakura, por volta de 1140. Na época, havia grande movimentação entre as regiões de Hokkaido e Tohoku, o que favoreceu o estabelecimento da raça nessa nova região do norte japonês.

Inicialmente utilizado como cão de caça, o hokkaido se destacou pela sua capacidade de enfrentar ursos e sobreviver em ambientes extremamente frios. Por conta de sua importância cultural e histórica, foi declarado “Monumento Natural” do Japão em 1937. Também é conhecido pelo nome de Ainu-Ken, uma homenagem ao povo indígena Ainu, tradicional habitante da ilha de Hokkaido, que valorizava e criava esses cães para caça e proteção.

A seguir, conheça as principais características dessa raça singular!

1. Aparência física

Segundo a CBKC, o hokkaido é um cão de porte médio, com corpo compacto, musculatura forte e ossatura firme. Sua aparência expressa vigor, equilíbrio e prontidão para atividades físicas intensas. O tamanho varia conforme o sexo: os machos medem entre 48,5 cm e 51,5 cm, e as fêmeas entre 45,5 cm e 48,5 cm na altura da cernelha.

A pelagem é um de seus principais destaques. De acordo com o padrão oficial da raça, publicado pela CBKC, o hokkaido possui uma pelagem dupla: o pelo externo é duro e reto, enquanto o subpelo é denso e macio, o que o torna altamente resistente a temperaturas baixas e climas extremos. As cores aceitas para a raça incluem: sésamo (fulvo avermelhado com pontas pretas), tigrado, vermelho, preto, preto e castanho, e branco.

Os olhos são relativamente pequenos, quase triangulares, de cor marrom-escura e posicionados de forma bem afastada, o que contribui para o olhar atento e expressivo da raça. As orelhas são pequenas, firmemente eretas, de forma triangular e levemente inclinadas para a frente.

2. Temperamento e personalidade

O comportamento do hokkaido reflete suas origens de cão de caça. Conforme descreve a CBKC, ele é um cachorro de grande resistência, que demonstra dignidade, alerta e bravura. Seu temperamento é confiável, dócil e ao mesmo tempo muito atento a tudo que ocorre ao seu redor.

É um animal inteligente e leal, que tende a formar um forte vínculo com seu tutor. Apesar disso, pode apresentar certo instinto de proteção e desconfiança com estranhos — o que reforça a importância da socialização desde filhote.

Seu espírito vigilante e sua natureza corajosa fazem dele não só um excelente companheiro, mas também um cão apto para guarda e alerta, sempre atento ao ambiente e ao bem-estar de sua família. Além disso, ele adora praticar atividades físicas, como caminhar na rua ou correr – sendo ideal para pessoas que gostam de se exercitar.

A alimentação do hokkaido deve ser equilibrada e adaptada às necessidades dele (Imagem: Happy monkey | Shutterstock)

O hokkaido é uma raça resistente, mas, como qualquer cão, exige atenção especial à saúde e à nutrição. A alimentação deve ser equilibrada e adaptada ao seu porte, idade e nível de atividade. Por ser uma raça ativa e com musculatura densa, a ração deve conter boas fontes de proteína e energia.

Mesmo sendo robusto, ele pode estar sujeito a algumas condições de saúde comuns a cachorros de porte médio, como displasia coxofemoral. A escovação da pelagem deve ser feita regularmente, especialmente nas trocas sazonais de pelo, para evitar nós e acúmulo de subpelo morto. As visitas ao veterinário e a manutenção da carteira de vacinação também são indispensáveis.

4. Educação e socialização

Por sua natureza independente e determinada, o hokkaido se beneficia muito de uma educação baseada em reforço positivo e consistência. Ele aprende com facilidade, mas precisa entender os limites desde cedo. A orientação do tutor deve ser firme, porém afetuosa.

Introduzir o filhote a diferentes estímulos, ambientes, pessoas e outros animais contribui para que ele cresça mais confiante e sociável. Quando bem educado, o hokkaido tende a se tornar um parceiro fiel, obediente e companheiro de aventuras.