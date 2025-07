Homem de 71 anos é conduzido por receptar botijão de gás furtado em Ubiratã

https://www.instagram.com/p/DL5HVu6OA_k/?igsh=ZHY0dWJqbXQ2cjg=

https://www.instagram.com/p/DL5HVu6OA_k/?igsh=ZHY0dWJqbXQ2cjg=

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações Reais).

Durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (9), na Avenida João Pipino, no centro de Ubiratã, um homem de 71 anos foi abordado após ser identificado como possível receptador em um caso de furto ocorrido no dia 05/07/2025.

Na data do furto, o autor já havia informado que teria vendido um botijão de gás a um indivíduo que residia nas proximidades do local do crime. No entanto, na ocasião, o possível receptador não foi localizado.

Hoje, ao visualizar o suspeito no quintal de sua residência, os policiais realizaram a abordagem. Em conversa com a equipe, o homem confirmou ter comprado o botijão de gás por R$ 50,00, alegando ter feito a compra devido à insistência do vendedor. Ao ser solicitado, ele apresentou o botijão à equipe policial.

Diante dos fatos, o homem foi convidado a acompanhar os policiais até a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância de não adquirir produtos de procedência duvidosa. Receptação também é crime.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.