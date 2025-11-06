A Vara Criminal de Faxinal, no Norte Central, condenou a 25 anos de prisão em regime fechado um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com apuração da Promotoria de Justiça da Comarca, que ofereceu a denúncia em 2020, ele praticou atos libidinosos contra a vítima, uma menina de apenas 12 anos de idade na época dos fatos, por diversas vezes, entre os anos de 2018 e 2019. O agora condenado tinha 46 anos.
Segundo as apurações, os abusos foram praticados no interior do automóvel do denunciado, em rodovias próximas ao município de Borrazópolis, que integra a comarca, e em um imóvel de sua propriedade, também em Borrazópolis. Ficou demonstrado que ele se valia da posição de líder religioso que então ocupava para conquistar a confiança da vítima e evitar qualquer suspeita por parte da família.
A sentença foi publicada na última terça-feira, 4 de novembro, e também determinou o pagamento de R$ 10 mil em favor da vítima a título de indenização pelos danos causados. Na decisão, o Juízo não apenas reconheceu a existência do crime, bem como agravou a pena tendo em vista que o réu prometeu entregar um celular e uma mesada à vítima, como forma de a manter atraída à prática delitiva.
