Homem é encontrado morto em residência no Conjunto Boa Vista, em Ubiratã

Na tarde desta terça-feira, 1º de julho, por volta das 14h40, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no Conjunto Boa Vista, em Ubiratã.

Segundo as informações, um homem de 59 anos foi encontrado sem vida dentro de sua residência. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a porta estava apenas encostada. A vítima foi localizada deitada no chão do quarto, já sem sinais vitais, apresentando rigidez e ausência de respiração.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o investigador de plantão foram acionados. Após avaliação, foi confirmado o óbito. Como não havia indícios de violência ou crime, o corpo foi liberado para que os familiares realizassem os procedimentos funerários.

A causa da morte não foi informada

