Uma situação inusitada mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (15) no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Um homem de 25 anos acabou preso em uma boca de lobo, após cair na galeria pluvial. A vítima foi resgatada do local por volta das 19h30.
A ocorrência seguiu durante toda a tarde desta sexta e, segundo informações preliminares, a vítima sofreu apenas ferimentos leves, mas não conseguiu sair sozinha do local. Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate. Ainda não se sabe como o homem acabou caindo na estrutura de drenagem urbana.
Em atualização às 18h30, o Corpo de Bombeiros informou que uma retroescavadeira de Curitiba foi acionado para dar apoio. Também havia equipes da Defesa Civil, Polícia Militar do Paraná (PMPR) e ambulância no local.
Em nova atualização, às 19h31, os bombeiros confirmaram o resgate do homem.
Vale lembrar que bocas de lobo são aberturas no meio-fio ou nas sarjetas que captam as águas pluviais que escoam pelas ruas e as conduzem para as galerias subterrâneas.
