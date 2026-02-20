Homem morre após engasgar com comida e sofrer parada cardiorrespiratória em Cascavel

Um incidente grave terminou em morte na noite desta quinta-feira no Bairro Claudete. Um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de se engasgar com comida em uma residência localizada na Rua Antônio Damian.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente. Duas ambulâncias chegaram ao local, acompanhadas pelo médico de plantão, para prestar atendimento de emergência. Os socorristas iniciaram manobras de reanimação ainda na residência, tentando estabilizar a vítima.
Apesar do rápido atendimento e das tentativas da equipe médica, o homem não resistiu à parada cardiorrespiratória, sendo confirmado seu óbito no local.