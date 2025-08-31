O Tribunal do Júri de Imbituva, nos Campos Gerais, condenou a 10 anos e nove meses de reclusão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por um homicídio consumado com dolo eventual e por dois homicídios tentados também com dolo eventual. Ele ainda foi sentenciado a mais 6 meses de detenção por dirigir embriagado, totalizando 11 anos e 3 meses de pena. Na manhã desta quinta-feira, 14 de agosto, o MPPR interpôs recurso requerendo que a pena para o homicídio consumado e para os homicídios tentados seja aumentada para 19 anos e 6 meses, com aplicação do concurso formal impróprio.
Áudio do promotor de Justiça Bruno Fanchin
O julgamento foi realizado nesta quarta-feira, 13 de agosto, em Imbituva. O júri ocorreu sem a presença do réu, que alegou problemas de saúde. Apesar disso, o mandado de prisão foi expedido e está pendente de cumprimento.
Denúncia – Segundo a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça de Imbituva, no 5 de novembro de 2017, na zona residencial da PR-522, localidade de Mato Branco de Baixo, o denunciado perdeu o controle do carro que conduzia, saiu da pista e atingiu um homem e seus dois filhos, de 2 e 6 anos, que andavam de bicicleta às margens da rodovia. O acidente resultou na morte do menino de 6 anos e em ferimentos na outra criança e no pai. Foi apurado no local que o réu dirigia em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica.
A condenação ocorreu nos termos da denúncia, que além do homicídio e das tentativas de homicídio, incluiu a embriaguez ao volante.
Processo número 0003015-78.2017.8.16.0092
