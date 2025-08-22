Um homem de 43 anos sofreu amputação na perna direita e um ferimento profundo na perna esquerda durante um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (21) na Rodovia Antônio Pedro Cândido, bairro Boa Vista, em Içara (SC).
O acidente envolveu um caminhão Volvo 290, cujo motorista não se feriu, e uma carroça de tração animal com dois ocupantes. A vítima mais grave foi levada ao Hospital São Donato pelos Bombeiros Voluntários de Balneário Rincão.
O segundo homem, de 39 anos, estava sentado, consciente, mas desorientado, apresentando ferimento na cabeça e suspeita de traumatismo craniano. Ele também foi conduzido ao hospital pelos bombeiros.
Após o atendimento, a pista foi limpa e o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar.
Fonte: TN Online com SCC10