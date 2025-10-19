O Guia Michelin divulgou sua primeira seleção global de hotéis neste mês. A análise envolveu mais de 7 mil empreendimentos ao redor do mundo. No Brasil, 20 hotéis receberam Chaves Michelin, símbolo de reconhecimento internacional. Dois deles receberam a pontuação máxima: o Hotel das Cataratas, da rede Belmond Hotel, em Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná, e o Rosewood São Paulo.

O Guia Michelin é internacionalmente conhecida por selecionar os melhores restaurantes do mundo, aos quais concede estrelas, um símbolo de qualidade no serviço, atendimento e paladar. Agora dedica-se também à avaliação da rede hoteleira mundial, por meio de “chaves”.

O guia turístico teve primeira edição em 1900, publicado por André Michelin, um industrial francês fundador da Compagnie Générale des Établissements Michelin, fabricante de pneus, mais conhecida como Michelin. O guia descreve a seleção como um reconhecimento das melhores hospedagens do mundo.

“Assim como as Estrelas Michelin distinguem os melhores restaurantes, as Chaves Michelin reconhecem as hospedagens mais excepcionais do mundo. Fruto de inúmeras horas de avaliação pelos inspetores Michelin, a primeira lista de hotéis com Chave no Brasil representa a riqueza e diversidade do melhor da hotelaria brasileira”, narra a apresentação da lista do guia.

A lista dos hotéis brasileiros no Guia Michelin

O catálogo da Michelin reúne mais de 7 mil hotéis distribuídos em 125 países. A classificação se divide em três níveis bem definidos. Um hotel com uma chave representa uma estadia especial, com boa relação entre qualidade e preço.

Já duas chaves indicam uma hospedagem excepcional, reconhecida pela arquitetura e pelo serviço de alto padrão. Por fim, três chaves distinguem estabelecimentos únicos, considerados verdadeiros destinos em si mesmos.

O processo de avaliação dos hotéis, segundo o Michelin, é conduzido por inspetores anônimos, que há décadas visitam restaurantes ao redor do mundo. Além dos hotéis com três chaves, outros dois estabelecimentos brasileiros receberam menção com 2 chaves e 16 com uma chave.

Hotéis brasileiros com três chaves no guia Michelin

Foz do Iguaçu : Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, Iguassu Falls

: Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, Iguassu Falls São Paulo: Rosewood São Paulo

Hotéis brasileiros com duas chaves no guia Michelin

Rio de Janeiro: Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro

São Paulo: Palácio Tangará

Hotéis brasileiros com uma chave no guia Michelin

Angra dos Reis: Fasano Angra dos Reis

Barra de São Miguel: Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort

Campos do Jordão: Botanique Hotel & Spa

Governador Celso Ramos: Awasi Santa Catarina

Itacaré: Txai Resort

Itacaré: Barracuda Hotel & Villas

Porto Feliz: Fasano Boa Vista

Porto Seguro: Fasano Trancoso

Rio de Janeiro: Hotel Santa Teresa Rio Mgallery

Salvador: Fasano Salvador

Salvador: Fera Palace Hotel

São Paulo: Emiliano São Paulo

São Paulo: Fasano São Paulo

São Paulo: Pulso Hotel Faria Lima

Taíba: Carmel Taíba Exclusive Resort

Tibau do Sul: Toca da Coruja

Hotel Cataratas

O Hotel das Cataratas é o único localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O estabelecimento oferece horários diferenciados de entrada, antes da abertura ou após o fechamento do parque. Em 2024, inaugurou o restaurante “Y”, focado em gastronomia brasileira, comandado por Luiz Filipe Souza. O chef recebeu no mesmo ano sua segunda estrela Michelin, feito raro para brasileiros: um grupo seleto de seis restaurantes.

O guia Michelin aponta a exclusividade da localização do hotel, que está a apenas 20 metros de uma das 275 quedas que formam as Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas naturais do mundo. O Hotel das Cataratas recebeu hóspedes ilustres, como a princesa Diana e o rei Charles da Inglaterra; o príncipe Albert de Mônaco; a rainha Margrethe II da Dinamarca, Bill Clinton, Tony Blair e David Rockefeller.

No Hotel das Cataratas, as diárias começam em R$ 5.034 para um quarto duplo com café da manhã incluso. Já a categoria “assinatura”, que conta com vista panorâmica para as cataratas, tem a diária em R$ 14.072 – os valores foram consultados pela Gazeta do Povo em simulação de reserva, no dia 16 de outubro. O hotel oferece 176 acomodações, entre quartos e suítes, com atrativos como piscina, spa, quadra de tênis, restaurantes e jardins tropicais.

Rosewood São Paulo: design e materiais brasileiros

Por sua vez, o hotel Rosewood São Paulo ocupa a antiga Maternidade Matarazzo, localizada no complexo Cidade Matarazzo, próximo à Avenida Paulista. Projetado pelo arquiteto Jean Nouvel, o hotel integra 450 obras de 57 artistas brasileiros, além de abrigar seis restaurantes e bares. Há, ainda, duas piscinas que completam a experiência de hospedagem.

O guia Michelin elogiou também o design da torre Rosewood, envolta por treliças de madeira e coberta por mais de 10 mil árvores nativas da Mata Atlântica. A estrutura, assinada por Jean Nouvel, tem 93 metros de altura, 22 andares e um jardim exuberante. Além disso, os dois edifícios do complexo reúnem 160 quartos, mais de 100 suítes residenciais, duas piscinas e seis restaurantes, reforçando a grandiosidade do projeto.

Os ambientes do hotel, por sua vez, valorizam a produção nacional e utilizam exclusivamente materiais locais, como madeira, mármore e móveis sob medida. Além disso, o guia destaca o mural desenhado à mão na década de 1930, que retrata um céu noturno abstrato no topo do bar de jazz Rabo di Galo.

As diárias começam em R$ 4.345 no quarto “rei clássico” e pode chegar até R$ 26.411 na suíte premier de dois quartos, apontada no site como ideal para famílias com até cinco pessoas. A pesquisa foi feita no site do Rosewood São Paulo, pela Gazeta do Povo, em 16 de outubro.

A relevância das chaves do guia Michelin

A gerente do Hotel das Cataratas, Renata Portes, afirma que o guia Michelin é um reconhecimento histórico. “Nosso maior diferencial é justamente o privilégio de estarmos dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com vista para as Cataratas — eleita uma das Sete Maravilhas da Natureza — o que nos permite proporcionar uma imersão única dos hóspedes na natureza”, afirma.

Para o vice-presidente da Rosewood na América do Sul, Edouard Groisman, a certificação das chaves reflete a hospitalidade brasileira. “É inspirador ver que destinos como o Brasil, que passaram por uma profunda transformação em sua hotelaria nos últimos anos, estão agora sendo reconhecidos por essa nova onda de luxo e de conceitos de lifestyle, antes dominada por modelos tradicionais.

O Rosewood São Paulo é um exemplo perfeito desse movimento; um ícone que reflete a mudança predominante na própria marca e o novo espírito da hospitalidade brasileira”.