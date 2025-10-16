Nesta quarta-feira, o brasileiro Hugo Calderano venceu o norte-americano Kanak Jha por 4 sets a 1 e conquistou o sexto título de simples no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, disputado em Rock Hill, nos Estados Unidos. O resultado consolida o número 3 do mundo como maior nome da modalidade nas Américas.
Na final individual, Calderano confirmou o favoritismo diante do atual 24º do ranking mundial, em uma partida de alto nível técnico.
O brasileiro impôs ritmo intenso desde o início, vencendo os dois primeiros sets por 11 a 6. O norte-americano reagiu na terceira parcial, fechando em 11 a 9, mas Hugo retomou o controle e selou o título com parciais de 12 a 10 e 11 a 9.