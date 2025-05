I Conferência Intermunicipal de Políticas para as Mulheres: Um Marco para Nossa Região

A Prefeitura Municipal de Ubiratã, através do Decreto Nº 62 de 14 de maio de 2025, convocou a I Conferência Intermunicipal de Políticas para as Mulheres, evento histórico que foi realizado na tarde desta sexta-feira, 16 de maio de 2025, no Centro Cultural de Corbélia, Paraná.

Esta iniciativa representou um importante avanço para as mulheres de nossa região, pois está alinhada com a V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que ocorrerá ainda este ano, conforme estabelecido pela Resolução nº 5 de 15 de dezembro de 2023.

Estiveram presentes no evento a Secretária de Assistência Social de Ubiratã, Claudineia de Souza Lazarreti, a chefe de políticas públicas da mulher, Nadir Braciforte, juntamente com toda a equipe de apoio.

A conferência intermunicipal surgiu como uma oportunidade única para que as vozes femininas de Ubiratã, Corbélia, Iguatu, Anahy e Braganey fossem ouvidas e suas demandas levadas aos níveis estadual e nacional.



O tema central da conferência, “As Mulheres, os Territórios e as Cidades”, convidou todas elas a refletir sobre a presença e participação nos espaços que habitam.



Este tema não foi escolhido ao acaso, mas seguiu as diretrizes estabelecidas pela Deliberação nº 001/2025 do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que definiu a temática, o calendário e a composição da Comissão Organizadora da V Conferência Estadual.



“Foi uma oportunidade para discutirmos como nossas cidades podem se tornar espaços mais seguros, inclusivos e que promovam a igualdade de gênero, considerando as particularidades de cada um dos cinco municípios participantes.” comentou Lazaretti.



A presença das autoridades municipais demonstrou o compromisso institucional com as políticas públicas voltadas para as mulheres da região.



A realização deste evento esteve fundamentada em importantes marcos legais, como a Portaria Ministerial nº 132 do Ministério das Mulheres, de 19 de dezembro de 2024, que define o mês de setembro de 2025 para a realização da V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres na cidade de Brasília.



Isso demonstra que nossa conferência intermunicipal faz parte de um movimento nacional articulado, onde as discussões e propostas levantadas no Centro Cultural de Corbélia poderão influenciar políticas públicas em âmbito estadual e federal, beneficiando diretamente as mulheres de nossa região.



A participação da Secretária Claudineia de Souza Lazarreti e da chefe de coordenação Nadir Braciforte reforça a importância do evento como espaço de articulação entre diferentes esferas de governo.



A participação ativa das mulheres de Ubiratã, Corbélia, Iguatu, Anahy e Braganey neste momento histórico, ocorrido na tarde desta sexta-feira, trouxe experiências, demandas e propostas valiosas para o debate.

O trabalho conjunto foi fundamental para o sucesso do evento, proporcionando o suporte necessário para que todas as participantes pudessem contribuir efetivamente.



“Juntas, estamos construindo políticas públicas que realmente atendam às nossas necessidades e contribuam para uma sociedade mais justa e igualitária. A conferência foi nossa, e é através dela que faremos nossa voz ecoar por todo o Paraná e o Brasil.” destacou Braciforte.

Tópicos Complementares sobre “As Mulheres, os Territórios e as Cidades”



Para aprofundar as discussões iniciadas na I Conferência Intermunicipal de Políticas para as Mulheres, apresentamos a seguir uma série de tópicos relacionados ao tema central “As Mulheres, os Territórios e as Cidades”.



Estes pontos podem servir como base para futuros debates, oficinas e formulação de políticas públicas em nossa região:



Mobilidade urbana e segurança

•Desafios específicos de mobilidade enfrentados por mulheres nos espaços urbanos

•Assédio em transportes públicos e estratégias de enfrentamento

•Iluminação pública e segurança nos trajetos noturnos

•Políticas de transporte público sensíveis às necessidades das mulheres

•Impacto do medo da violência na liberdade de circulação feminina

Participação política e tomada de decisões

•Representatividade feminina nos conselhos municipais e câmaras de vereadores

•Barreiras à participação das mulheres em audiências públicas e consultas comunitárias

•Orçamento participativo com perspectiva de gênero

•Liderança feminina em associações de bairro e movimentos comunitários

•Políticas públicas municipais elaboradas por e para mulheres

Acesso a serviços públicos essenciais

•Distribuição geográfica de creches e escolas em tempo integral

•Unidades de saúde com atendimento especializado para mulheres

•Centros de referência para mulheres em situação de violência

•Programas habitacionais com prioridade para mulheres chefes de família

•Equipamentos públicos de lazer e cultura acessíveis às mulheres

Economia local e autonomia financeira

•Empreendedorismo feminino nos territórios urbanos e rurais

•Feiras e espaços de comercialização para produtos feitos por mulheres

•Economia solidária e cooperativismo entre mulheres

•Capacitação profissional descentralizada nos bairros e distritos

•Políticas de crédito e microcrédito direcionadas às mulheres

Mulheres rurais e comunidades tradicionais

•Acesso à terra e titulação de propriedades para mulheres rurais

•Assistência técnica rural com perspectiva de gênero

•Preservação de saberes tradicionais femininos

•Infraestrutura básica (água, energia, internet) em comunidades rurais

•Escoamento da produção agrícola familiar liderada por mulheres

Planejamento urbano inclusivo

•Desenho de espaços públicos considerando as necessidades das mulheres

•Habitação social adaptada às diferentes configurações familiares

•Acessibilidade para mulheres com deficiência e mobilidade reduzida

•Equipamentos urbanos que facilitem o trabalho de cuidado (tradicionalmente feminino)

•Participação das mulheres nos processos de revisão de planos diretores

Interseccionalidade nos territórios

•Desafios específicos de mulheres negras nas periferias urbanas

•Mulheres indígenas e quilombolas na defesa de seus territórios tradicionais

•Mulheres imigrantes e refugiadas na adaptação aos novos espaços

•Mulheres LGBTQIA+ e o direito à cidade

•Mulheres idosas e a acessibilidade nos espaços urbanos

Meio ambiente e sustentabilidade

•Protagonismo feminino na gestão ambiental comunitária

•Impactos das mudanças climáticas na vida das mulheres

•Hortas urbanas e segurança alimentar lideradas por mulheres

•Gestão de resíduos e economia circular com participação feminina

•Defesa dos recursos naturais e territórios contra grandes empreendimentos

Tecnologia e cidades inteligentes

•Inclusão digital feminina nos diferentes territórios

•Aplicativos e plataformas para segurança das mulheres nas cidades

•Mapeamento colaborativo de espaços seguros/inseguros para mulheres

•Capacitação tecnológica descentralizada para mulheres

•Uso de dados desagregados por gênero no planejamento urbano

Cultura e memória nos territórios

•Valorização das expressões culturais femininas nos bairros e comunidades

•Preservação da memória das mulheres na história local

•Espaços culturais acessíveis e inclusivos para mulheres

•Manifestações artísticas como forma de resistência e pertencimento

•Ressignificação de espaços públicos através de intervenções culturais femininas