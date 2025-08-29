Anaïs Gallagher has admitted being “knackered” after watching a dozen of her father and uncle’s acclaimed Oasis reunion gigs.

Noel’s daughter and Liam’s niece has been speaking to BBC Radio Manchester about what life is like on the road with the brothers.

She said she is in awe of the energy levels the band are putting into all of their shows.

Budding photographer Anaïs is hosting Mad for Oasis on BBC Sounds – a special series exploring the legacy of the band through fans’ stories.

