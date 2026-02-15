Después de su debut goleador en Champions Cup, los delanteros de Cruz Azul y Tigres se presentan en el Clausura 2026

El partido entre Cruz Azul y Tigres resalta dentro de la sexta jornada del Torneo Clausura 2026 y uno de los ingredientes que lo hacen atractivo es el posible “estreno”de sus nuevos atacantes, Nicolás Ibáñez y Rodrigo Aguirre, respectivamente, en partidos de la Liga MX.

Por el cuadro capitalino, Ibáñez llegó como refuerzo del equipo hace sólo unos días y ahora tendrá la posibilidad de disputar su primer cotejo con La Máquina en la Liga MX ante su ex equipo, luego que ya hizo su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que incluso marcó una anotación en la goleada de 5-0 ante Vancouver.

El argentino luchará por retomar su camino, luego que en Tigres no pudo convertirse en el referente del ataque en los seis torneos que estuvo con el equipo, ante la baja de rendimiento en la producción de goles del francés André-Pierre Gignac.

Nicolás Ibáñez marcó su primer gol con Cruz Azul en la Champions Cup. Imago7/ Diego Alducin

Nicolás Ibáñez inició su paso por el futbol mexicano en el Clausura 2018 con el Atlético de San Luis y se mantuvo en ese club hasta el Guardianes 2021, resaltó por su capacidad goleadora y ello le permitió llegar al Pachuca.

Con los Tuzos estuvo del Apertura 2021 al Clausura 2023 y en ese lapso consiguió un titulo de la Liga MX que fue en el Apertura 2022, en el cual se impusieron al Toluca en la final. En esa justa terminó como campeón de goleo con 11 anotaciones.

Para el Clausura 2023 fue traspasado a Tigres, con el que logró el campeonato en esa justa, pero batalló para conseguir resultados positivos, tuvo opciones para ser el referente en el ataque y no lo logró, por lo que fue transferido al Cruz Azul, con el que ahora buscará esa revancha deportiva y su camino pudiera iniciar este fin de semana ante su ex equipo.

Rodrigo Aguirre se sumó a los felinos hace sólo unos días como refuerzo, luego de su paso por el América y aunque ya tuvo su primer cotejo con el equipo al participar ante el Forge FC en la Copa de Campeones de la Concacaf en el que marcó dos anotaciones, en la Liga MX pudieran ser sus primeros minutos ante Cruz Azul.

El uruguayo llegó al futbol mexicano en el Guardianes 2021 para jugar con el Necaxa, equipo con el que estuvo hasta el Clausura 2022, fue de menos a más y en su última justa marcó nueve anotaciones.

Después de ello, llegó a Rayados, equipo con el que batalló para resaltar en el ataque, se mantuvo del Apertura 2022 al Clausura 2024, marcó ocho goles en fase regular y terminó por ser transferido.

Ello generó su llegada al América para el Apertura 2024, con el que fue campeón en ese torneo y destacó por su capacidad ante la portería rival, pero no pudo tener continuidad por las lesiones que sufrió.

Ahora, será decisión del estratega Guido Pizarro si pudiera tener sus primeros minutos con los felinos en la Liga MX.