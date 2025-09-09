A Polícia Civil investiga um incêndio que matou uma criança e dois adolescentes na madrugada deste sábado (6) em Pedreira, no interior de São Paulo. Os três eram irmãos: um adolescente de 15 anos, uma garota de 12 anos e um menino de 9 anos. Outros cinco familiares ficaram feridos.
O fogo atingiu duas casas na Estrada Municipal Olival Pires, no distrito de Santa Tereza. De acordo com o boletim de ocorrência, as chamas começaram por volta das 4h na sala do imóvel onde os irmãos dormiam.
Os vizinhos tentaram resgatar as vítimas e conseguiram retirar alguns dos familiares da casa. Um menino de 11 anos e outro de 3 anos foram salvos, além dos pais das crianças, um homem de 29 anos e uma mulher de 33. De acordo com a Polícia Civil, eles não correm risco de morte.
A avó das crianças, uma idosa de 60 anos, foi socorrida em estado grave e precisou ser intubada. De acordo com a prefeitura, ela foi transferida para o Hospital Municipal do Tatuapé, em São Paulo. Os demais feridos foram, inicialmente, encaminhados ao pronto-socorro do hospital Humberto Piva, em Pedreira.
Ainda conforme a prefeitura, a mãe das crianças foi transferida para o Hospital de Clínicas da Unicamp, e o pai foi levado para o hospital e maternidade Celso Pierro, da PUC, ambos ficam em Campinas. Os filhos de 3 e 11 anos receberam alta médica e foram para casa de familiares.
As chamas também atingiram uma casa geminada vizinha, mas não houve vítimas nessa residência. Os dois imóveis foram interditados pela Defesa Civil.
De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias indicam que as chamas começaram acidentalmente. A perícia técnica foi acionada para apurar o que provocou o incêndio e avaliar a estrutura das duas casas atingidas.
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social afirma que a família será acolhida após as altas hospitalares e que a prefeitura também deve custear os funerais dos irmãos mortos.
Além disso, a Secretaria de Saúde do Estado deve oferecer suporte psicológico aos familiares.
O Fundo Social e a Defesa Civil de São Paulo também prestaram apoio à família, com envio de cestas básicas, roupas e kits de higiene pessoal.