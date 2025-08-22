A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi presa preventivamente nesta sexta-feira (22), em um condomínio de alto padrão em Araguaína, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de participação em um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.
Influenciadora é presa em operação por suspeita de associação criminosa
Relacionados
Dia 21 de agosto é feriado? Entenda o que vale em cada cidade
O dia 21 de agosto não é feriado nacional no Brasil. A data pode gerar dúvidas entre trabalhadores e estudantes, mas não há nenhuma lei federal que determine folga nesse … Leia mais
Inter demite funcionários e posta nota por caso de papéis picados
“Sobre o episódio dos papéis picados, o Inter informa que projetou a ambientação de jogo para recepcionar o time e a torcida no duelo contra o Flamengo, pelas oitavas de … Leia mais