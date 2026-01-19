Um novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta queda nas temperaturas no Leste do Paraná, incluindo o Litoral, a Região Metropolitana de Curitiba e os Campos Gerais. O declínio pode chegar a até 5 °C em relação às médias registradas nos últimos dias.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mudança ocorre devido à atuação de uma massa de ar frio sobre o estado. Com a entrada desse sistema, as temperaturas máximas ficam mais amenas e as instabilidades perdem intensidade, reduzindo a frequência e a força das chuvas em grande parte do Paraná.

Em Curitiba, a segunda-feira deve registrar máxima de 24 °C. Já na terça-feira (20/1), os termômetros não devem passar dos 20 °C. A tendência é de manutenção desse padrão mais ameno até quinta-feira (22/1). A partir de sexta-feira (23/1), as temperaturas voltam a subir de forma gradual.

Ventos intensos no Litoral

A massa de ar que atua sobre o estado também é mais seca. Por isso, apesar da maior presença de nuvens em alguns momentos, o tempo permanece firme na maior parte das regiões. Neste domingo, o Litoral do Paraná foi atingido por uma forte tempestade que gerou um espetáculo lindo e perigoso para quem estava em Curitiba e região.

A possibilidade de chuva ao longo do dia se concentra no Norte do Paraná, em áreas que abrangem municípios como Ivaiporã, Maringá e Londrina. Para essas regiões, o Inmet mantém um alerta de tempestades com perigo potencial.

Já no Litoral, o instituto emitiu o alerta laranja para ventos costeiros, com potencial para movimentar dunas de areia e afetar construções próximas à orla, válido para esta segunda-feira. Rajadas de vento já chegaram a cerca de 50 km/h em Paranaguá e a 44 km/h em Matinhos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉