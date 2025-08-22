O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou o prazo de inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) até 7 de julho. O prazo terminaria nesta segunda-feira (30).

A inscrição individual deve ser feita pelo Sistema RNC.

Os selecionados poderão atuar na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e da Prova Nacional Docente (PND).

Conforme o edital, o certificador participante poderá atuar em um ou mais dias de aplicação das provas dos dois exames em 2025.

Quem pode se inscrever

Somente servidores públicos do poder Executivo federal e professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais, efetivos e em exercício em 2025, podem se inscrever.

Os interessados que cumprirem os critérios precisam ter formação mínima de ensino médio.

É vetada a inscrição de voluntários que tenham cônjuge, companheiro ou quaisquer parentes de até terceiro grau inscritos no Enem ou na PND 2025, também chamada de CNU dos Professores.

CNU dos Professores

O Inep esclarece que a inscrição na Rede Nacional de Certificadores (RNC) não impede que os professores sejam candidatos na Prova Nacional Docente (PND), no período de 14 a 25 de julho.

Porém, neste caso, a atuação como certificador de provas será restrita à prova do Enem 2025. O candidato não poderá trabalhar na certificação da PND. “É possível se inscrever na RNC 2025 para atuar no Enem e na PND, mas não poderá atuar na PND se estiver inscrito(a), como candidato(a), na PND”, diz o aviso do Inep.

Remuneração

A remuneração dos servidores selecionados pela Rede Nacional de Certificadores do Inep será de R$ 510 por dia de trabalho.

Em casos de atuação em municípios com número insuficiente de certificadores, com deslocamento superior a 150 km do município de origem, a diária será de R$ 864.

Os profissionais selecionados pelo Inep poderão atuar na primeira da Prova Nacional Docente (PND), agendada para 26 de outubro, e nos dois dias de provas do Enem 2025 (9 e 16 de novembro).

Nas cidades do Pará: Belém, Ananindeua e Marituba, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no período.

Curso de capacitação

A divulgação dos inscritos confirmados e convocados para o curso de capacitação do Inep será feita em 14 de julho, na Página de Acompanhamento dos certificadores, no Sistema RNC.

Quem não tiver a inscrição confirmada pela rede poderá entrar com recurso administrativo de 15 a 22 de julho.

Estes voluntários precisam concluir o curso de capacitação e obter rendimento mínimo de 70%.

A data do início da capacitação ainda será divulgada na Página de Acompanhamento.

Tarefas

Os certificadores selecionados terão a responsabilidade de acompanhar presencialmente, nos locais de prova, o cumprimento de todos os procedimentos operacionais definidos pelo Inep para as aplicações dos dois exames.

Entre as funções, estão o acompanhamento da entrega, guarda, integridade e a abertura dos malotes com os cadernos de questões, bem como a observação da atuação das equipes aplicadoras, incluindo a vistoria eletrônica, o cumprimento dos horários estabelecidos para a abertura e o fechamento dos portões, além do início e o término das provas.

A atuação do certificador inclui, ainda, o monitoramento das salas extras, a identificação dos participantes, a contagem do número de ausentes, a substituição de provas e cartões-resposta, além da devolução dos malotes de provas aos Correios.

Toda a atuação deve ser registrada no Sistema RNC, no próprio dia da aplicação.

Fonte: Agência Brasil