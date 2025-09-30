Estão abertas até 16 de outubro as inscrições para o concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Paraná. Serão ofertadas inicialmente dez vagas para o cargo de promotor substituto, além de eventuais novas vagas que surgirem durante a validade do certame.
Podem concorrer bacharéis em Direito com pelo menos três anos de atividade jurídica, prevendo o edital de seleção a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, nos termos da legislação vigente.
Etapas e datas
A primeira etapa de seleção compreenderá a aplicação de prova preambular com questões objetivas, no dia 14 de dezembro. Em seguida, serão realizadas as provas escritas (no total de cinco, divididas por grupos), de 2 a 6 de março de 2026; os exames de sanidade física e mental; a sindicância; a prova oral; e a prova de títulos.
O regulamento com a descrição de todos os critérios em cada etapa de seleção, o edital de abertura e o cronograma completo do concurso público, bem como o formulário de inscrição, estão disponíveis no link abaixo.