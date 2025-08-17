Na sua volta ao Campeonato Brasileiro, o Internacional não jogou bem, sofreu muito, mas superou o Vitória por 1 a 0, com gol aos 46 minutos do segundo tempo. Bruno Tabata foi o herói da equipe gaúcha neste sábado, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada.
O atual campeão gaúcho foi vaiado várias vezes, mas no final quebrou um jejum de seis jogos sem vencer. Por enquanto, o Inter saltou da 17ª para a 13ª posição, com 14 pontos.
O Vitória criou mais chances de gols no segundo tempo, mas acabou castigado nos acréscimos. Com isso completou sete jogos sem vencer, caindo para a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Este jogo marcou a estreia do técnico Fábio Carille, que estreou no lugar de Thiago Carpini, demitido na quinta-feira.
A promessa do técnico Roger Machado de que o Inter iria iniciar a recuperação, tão necessária no Brasileirão, não acompanhou o futebol do time dentro de campo.
Armado no esquema 4-3-3, mostrou muita lentidão na saída de bola, facilitando a marcação do Vitória, armado com três volantes na frente da linha de quatro defensores.
Bem posicionado em campo, o Vitória ficou na espera de aproveitar alguns erros defensivos do time gaúcho. Desta forma, deu susto duas vezes, mas sem levar perigo ao goleiro Rochet.
O Inter tentou várias vezes fazer as inversões laterais, mas não conseguiu chegar perto da grande área baiana. Tanto que só criou uma chance de perigo aos 39 minutos. Carbonero viu Alan Patrick pelo lado esquerdo da área e o meia fez o giro rápido. O toque para trás foi perfeito, porém, Wesley bateu por baixo e isolou a bola por cima do travessão.
O time da casa voltou para o segundo tempo com a determinação de transformar a maior posse de bola em vantagem numérica. Depois de “alugar” o campo defensivo adversário, Roger Machado ainda fez uma substituição arrojada, tirando o volante Bruno Henrique para a entrada do atacante Enner Valência.
Mas o Vitória quase abriu o placar aos 27 minutos, quando a bola sobrou na pequena área para Renzo López, que chutou em cima de Rochet, em sua primeira defesa no jogo. Três minutos depois, Enner Valencia perdeu uma chance de ouro ao subir sozinho de cabeça e mandar a bola do lado da trave direita.
O Inter pressionava, mas de forma desordenada. Num erro de Victor Gabriel, que errou o domínio de bola, Enzo López ficou com a sobra e chutou em diagonal. Rochet se esticou e desviou com um tapinha na bola. O vitória continuou em cima e Maykon chutou da esquerda e Rochet espalmou para escanteio.
Mas o imprevisível aconteceu aos 46, quando, enfim, saiu o gol dos anfitriões. Após levantamento na área do Vitória, a defesa rebateu e a sobra, na linha da área, ficou para Bruno Tabata. Ele bateu de perna esquerda e acertou o ângulo esquerdo de Lucas Arcanjo. Um belo gol.
Pela 14ª rodada, na próxima quarta-feira, o Inter vai enfrentar o Bahia, em Salvador, enquanto o Vitória vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no estádio Engenhão.
FICHA TÉCNICA:
INTERNACIONAL 1 X 0 VITÓRIA
INTERNACIONAL – Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton Sampaio (Alan Benítez) e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Enner Valencia) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado), Carbonero (Bruno Tabata) e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.
VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira, Ronald (Osvaldo) e Matheuzinho; Lucas Braga (Pepê) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.
GOL – Bruno Tabata, aos 46 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS – Clayton Sampaio e Thiago Maia (Internacional); Baralhas (Vitória).
ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.
LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).