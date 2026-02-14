Ireland vs Italy LIVE: Six Nations 2026 rugby score, lineups and live text updates

Team Lineups
home team, Ireland
Starting lineup
-
Osborne
-
Baloucoune
-
Ringrose
-
McCloskey
-
Lowe
-
Number
10
10, S Prendergast
S Prendergast
-
Casey
-
Loughman
-
Sheehan
-
Clarkson
-
McCarthy
-
Ryan
-
Izuchukwu
-
Doris
-
Conan
Substitutes
home team, Ireland
-
Kelleher
-
O’Toole
-
Furlong
-
Edogbo
-
Beirne
-
Timoney
-
Gibson-Park
-
Crowley
away team, Italy
Starting lineup
-
Pani
-
Lynagh
-
Menoncello
-
Marin
-
Ioane
-
Garbisi
-
Fusco
-
Fischetti
-
Nicotera
-
Ferrari
-
Cannone
-
Zambonin
-
Lamaro
-
Zuliani
-
Cannone
away team, Italy
-
Number
16
16, Di Bartolomeo
Di Bartolomeo
-
Spagnolo
-
Hasa
-
Ruzza
-
Favretto
-
Odiase
-
Garbisi
-
Odogwu
