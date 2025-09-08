Na estreia do técnico Gennaro Gattuso, a Itália deslanchou no 2° tempo e goleou a Estônia por 5 a 0, nesta sexta-feira (5), em Bérgamo, pela 5ª rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026.
O resultado faz a Azzurra respirar um pouco mais aliviada na tabela de classificação para o Mundial.
A equipe está na 3ª posição, com 6 pontos em 3 partidas, ainda fora da zona de classificação, mas com jogos a menos dos times que estão à frente.
No momento, a surpreendente Noruega lidera com 100% de aproveitamento (12 pontos em 4 jogos), enquanto Israel está no 2° posto, com 9 pontos em 4 partidas.
Na próxima rodada, os italianos terão confronto direto importantíssimo contra os israelenses, na segunda-feira (8), com transmissão AO VIVO do Disney+.
Vale lembrar que, nas eliminatórias europeias, só o líder de cada grupo garante vaga direta na Copa-2026, enquanto os vice-líderes terão que ir aos playoffs.
Em campo, a Itália dominou amplamente o primeiro tempo, com quase 75% de posse de bola e mais de 20 finalizações, mas não conseguiu vencer o bom goleiro Hein.
Depois de uma provável bronca potente de Gattuso nos vestiários, a Azzurra voltou com ainda mais vontade na etapa complementar e conseguiu construir uma vitória tranquila.
O placar foi aberto aos 13, quando Dimarco cruzou da esquerda, Retegui fez a “casquinha” e Moise Kean cabeceou para o fundo das redes.
Foi o suficiente para abrir a porteira. Logo em seguida, aos 24, Retegui recebeu na meia-lua e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro.
Na saída de bola, a Itália ainda fez mais um, aos 26: Politano arrancou pela direita, invadiu a área e cruzou para Raspadori completar de peixinho.
Ainda deu tempo de Retegui fazer seu doblete e transformar o resultado em goleada. Aos 44, Cambiaso deu ótima assistência para o camisa 9 testar firme para dentro.
Nos acréscimos, o zagueiro Bastoni fechou a conta para os donos da casa com mais um gol de cabeça, já aos 47 minutos.
Loucura nas arquibancadas do estádio da Atalanta e festa da Gattuso na área técnica com uma boa vitória em sua estreia.
Os números, aliás, mostraram que o triunfo foi mais do que merecido: no total, a Azzurra finalizou 40 vezes, sendo 13 no gol, e só não goleou por mais porque Hein fez 8 defesas difíceis.
Classificação das eliminatórias
GRUPO I
-
Noruega: 12
-
Israel: 9
-
Itália: 6
-
Estônia: 3
-
Moldávia: 1