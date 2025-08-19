Como aconteceu no Aberto da Austrália e em Roland Garros, João Fonseca estreou com uma bela vitória em Wimbledon, nesta segunda-feira. O carioca de apenas 18 anos não se intimidou com a torcida contra e despachou o britânico Jacob Fearnley, 51º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7/5), em Londres.
Tenista mais jovem da chave masculina, Fonseca se tornou o mais novo a vencer uma partida no Grand Slam disputado em Londres desde o espanhol Carlos Alcaraz, conhecido pelos feitos de precocidade no circuito, em 2021.
Em nível nacional, ele também se destacou com a vitória. Fonseca se tornou o mais jovem do Brasil a faturar uma vitória em Wimbledon na chamada Era Aberta do tênis, que começou em 1968. Com 18 anos e 10 meses, Fonseca virou ainda o quarto mais jovem do tênis brasileiro a vencer na grama londrina em todos os tempos, ficando atrás apenas das lendas Ronald Barnes (17 anos e 5 meses), José Edson Mandarino (18 anos e 3 meses) e Maria Esther Bueno (18 anos e 9 meses).
O jovem brasileiro iniciou sua campanha em Wimbledon no 54º lugar do ranking, sua melhor posição da carreira até agora. Apesar de não ser cabeça de chave, Fonseca fez sua estreia logo na Quadra 1, a segunda maior do complexo do All England Club. Até então, o brasileiro havia jogado apenas uma partida no torneio mais tradicional do mundo, no ano passado, no qualifying, a fase preliminar.
Na segunda rodada, ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre o americano Jenson Brooksby (101º do ranking) e o holandês Tallon Griekspoor (29º).
Diante de bom público – a quadra 1 pode receber até 12 mil torcedores -, Fonseca se mostrou bem adaptado à grama, sem se abalar pelo forte calor na capital britânica (33º C). Ele aproveitou a velocidade do piso para se impor com o saque poderoso e o forehand que fez Fearnley correr pela quadra ao longo dos três sets. O brasileiro também soube variar o jogo, com deixadinhas e eficientes subidas à rede.
No primeiro set, Fonseca exibiu superioridade que só se tornou evidente no placar no 10º game, quando obteve a quebra decisiva para fechar a parcial. Até lá, desperdiçou break points e surpreendia o tenista da casa com boas variações, sem depender apenas do decisivo forehand.
No nono game, antes da quebra, o brasileiro precisou suar para manter seu serviço. Fearnley teve 0/40, mas Fonseca “saiu do buraco” e sustentou o saque. Na sequência, foi a vez do britânico cometer erros em série. Com uma dupla falta, permitiu a quebra do brasileiro, que fechou o set.
Mais confiante, Fonseca deslanchou na segunda parcial, com direito a um saque a 228 km/h. Apesar da torcida contra, ele se impôs no saque do britânico abrindo 2/0. E, com nova quebra, fez 5/1, encaminhando o set e ficando a apenas um set da vitória.
O terceiro set foi mais equilibrado. Na reta final, Fonseca começou a ter dificuldades com o primeiro serviço, o que fez o britânico crescer em quadra, com ajuda também da torcida. Mas o brasileiro voltou a elevar o nível, salvou um set points e levou o duelo para o tie-break, onde precisou buscar a virada para confirmar a vitória.