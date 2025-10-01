O rádio mineiro se despediu de uma de suas vozes mais icônicas no último domingo (28). Após 21 anos no comando do programa “Bastidores”, o jornalista e deputado estadual João Vítor Xavier encerrou seu ciclo na Rádio Itatiaia para assumir um novo e grandioso desafio: a presidência da CNN Brasil.
O convite para chefiar o canal de notícias partiu diretamente de Rubens Menin, controlador do grupo. Para assumir a nova função, João Vítor Xavier se licenciará de seu mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
A Despedida e a Mudança na Grade da Itatiaia
Em seu último programa, João Vítor Xavier explicou aos ouvintes como ficará a grade da rádio. Com sua saída, o programa “Turma do Bate Bola” será estendido, ocupando o espaço deixado pelo “Bastidores”. Essa mudança foi possibilitada pela flexibilização do horário de transmissão da “Voz do Brasil”.
O apresentador também garantiu que não será um adeus definitivo. Ele deve participar dos programas esportivos da emissora eventualmente, quando os compromissos permitirem.
João Vitor Xavier na Presidência da CNN Brasil
A chegada de João Vítor Xavier à presidência da CNN Brasil é vista como um movimento estratégico para reforçar a cultura de “hard news” (notícias factuais e ao vivo) do canal. Sua experiência e trânsito fora do eixo Rio-São Paulo também são considerados um trunfo para ampliar a conexão da emissora com outras praças importantes do país.
O Impacto da Mudança
A transição de João Vítor Xavier gera consequências positivas para ambos os lados. Para a Itatiaia, abre-se uma oportunidade de fortalecer sua faixa de programação esportiva no início da noite, um horário de grande audiência. Para a CNN Brasil, a chegada de um nome com forte lastro no jornalismo e na política sinaliza uma aposta na credibilidade e na expansão de sua influência nacional.