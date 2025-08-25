Um grave acidente registrado na noite do último domingo (23) resultou na morte de um motociclista de 26 anos na BR-153, em Jacarezinho, município localizado no Norte Pioneiro do Paraná. O sinistro ocorreu por volta das 22h40, no quilômetro 24,8 da rodovia.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, com placas de Jacarezinho, quando colidiu frontalmente com uma carreta que trafegava no sentido Jacarezinho–Ourinhos (SP). O impacto aconteceu na faixa de deslocamento do caminhão.
O jovem motociclista, que completava 26 anos justamente no dia do acidente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.
Equipes da concessionária EPR, da Polícia Científica, do Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Civil e da PRF compareceram ao local para prestar atendimento à ocorrência e realizar os procedimentos de praxe. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Jacarezinho.
A PRF ficará responsável pela elaboração do laudo pericial, que deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.