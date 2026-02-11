Konami fará transmissão de Silent Hill: Townfall na quinta-feira (12)

Apresentação ocorrerá logo após o State of Play da Sony




Foto: Reprodução / Konami / Screen Burn

A Konami anunciou que fará uma transmissão nesta quinta (12) às 21h00 (horário de Brasília) que fornecerá as últimas informações a respeito de Silent Hill: Townfall, que está sendo desenvolvido pelo estúdio Screen Burn Interactive. Você poderá acompanhar pelo YouTube.

Desde seu anúncio em outubro de 2022, pouco foi dito a respeito deste game, então talvez agora tenhamos informações mais concretas sobre ele, incluindo até mesmo quais plataformas irão recebê-lo e quando ocorrerá o lançamento.

O que sabemos de concreto atualmente é que Silent Hill: Townfall é um jogo spin-off da franquia. Além disso, o título também conta com o envolvimento da Annapurna Interactive.

