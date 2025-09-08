La Copa Argentina está entrando en su etapa de definición y ya tiene a Independiente Rivadavia, que eliminó a Tigre, como primer semifinalista. Y aprovechando la fecha FIFA por Eliminatorias Sudamericanas, este lunes se dará otro de los encuentros de cuartos de final, donde se conocerá el segundo semifinalista del certamen.
A partir de las 21:10 en el Cilindro de Avellaneda, cancha de Racing, Lanús y Argentinos Juniors se verán las caras en busca de meterse entre los cuatro mejores del torneo. El Granate viene de eliminar a Huracán, mientras que el Bicho dejó afuera a Aldosivi en los octavos de final.
Quien triunfe el lunes en Avellaneda se verá las caras con el ganador de Newell’s y Belgrano, que se enfrentarán el miércoles 17 de septiembre. Por su parte, la Lepra mendocina espera por quien se imponga entre River y Racing, único duelo al que todavía le falta fecha y sede.
Hay que tener muy en cuenta que el campeón de la Copa Argentina se asegura un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Los cuartos de final
- Lanús-Argentinos: lunes 8/9 a las 21.10 (en el Cilindro de Avellaneda)
- Belgrano-Newell’s: miércoles 17/9 a las 19 (La Pedrera, San Luis)
- Racing-River: fecha y sede a confirmar. Será post cuartos de final de Copa Libertadores.
La llave de la Copa Argentina
Los octavos de final
Los partidos de 16avos de final
Armenio 2 (Sica, Maldonado) – Riestra 2 (Sánchez, Ramírez). Ganó Riestra 4-3 por penales
Estudiantes 1 (A. Castro)-Aldosivi 1 (J. Giani). Aldosivi ganó 4-2 por penales
Tigre 2 – Banfield 0: Scipioni y Armoa.
Belgrano 3 – Defensores de Belgrano 2 (Passerini, Compagnucci, Ostchega; Aguirre -2-)
Gimnasia M 1 (Mondino) – Independiente 2 (Montiel y Angulo)
Platense 2 (L. Picco y G. Mainero)-Independiente Rivadavia 2 (S. Villa y K. Retamar (Independiente Rivadavia ganó 3-1 por penales)
Los partidos de 32avos de final
Boca 5 (E. Zeballos, M. Merentiel, L. Janson, M. Giménez y K. Zenón) – Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 0
Defensa y Justicia 3 (Kevin Balanta, César Pérez y Francisco González)- Racing de Córdoba 1 (Valentín Perales).