La Copa Argentina está entrando en su etapa de definición y ya tiene a Independiente Rivadavia, que eliminó a Tigre, como primer semifinalista. Y aprovechando la fecha FIFA por Eliminatorias Sudamericanas, este lunes se dará otro de los encuentros de cuartos de final, donde se conocerá el segundo semifinalista del certamen.

A partir de las 21:10 en el Cilindro de Avellaneda, cancha de Racing, Lanús y Argentinos Juniors se verán las caras en busca de meterse entre los cuatro mejores del torneo. El Granate viene de eliminar a Huracán, mientras que el Bicho dejó afuera a Aldosivi en los octavos de final.

Quien triunfe el lunes en Avellaneda se verá las caras con el ganador de Newell’s y Belgrano, que se enfrentarán el miércoles 17 de septiembre. Por su parte, la Lepra mendocina espera por quien se imponga entre River y Racing, único duelo al que todavía le falta fecha y sede.

Hay que tener muy en cuenta que el campeón de la Copa Argentina se asegura un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los cuartos de final

  • Lanús-Argentinos: lunes 8/9 a las 21.10 (en el Cilindro de Avellaneda)
  • Belgrano-Newell’s: miércoles 17/9 a las 19 (La Pedrera, San Luis)
  • Racing-River: fecha y sede a confirmar. Será post cuartos de final de Copa Libertadores.

La llave de la Copa Argentina

Los octavos de final

Los partidos de 16avos de final

Gimnasia LP 1 B. Merlini (4)-Central Córdoba 1 F. Marín (5)

Vélez 0-Lanús 2 (R. Carrera y E. Salvio)

Newell’s 2 (Herrera y Maroni) – Defensa y Justicia 0

Armenio 2 (Sica, Maldonado) – Riestra 2 (Sánchez, Ramírez). Ganó Riestra 4-3 por penales

Argentinos 3 (T. Molina, I. Sosa y L. Lozano) Excursionistas 0

Estudiantes 1 (A. Castro)-Aldosivi 1 (J. Giani). Aldosivi ganó 4-2 por penales

Tigre 2 – Banfield 0: Scipioni y Armoa.

Belgrano 3 – Defensores de Belgrano 2 (Passerini, Compagnucci, Ostchega; Aguirre -2-)

Unión 0(3) – Rosario Central 0(1)

Gimnasia M 1 (Mondino) – Independiente 2 (Montiel y Angulo)

Racing 3 (A. Martínez -2- y A. Balboa)-San Martín SJ 1 (Tijanovich)

Platense 2 (L. Picco y G. Mainero)-Independiente Rivadavia 2 (S. Villa y K. Retamar (Independiente Rivadavia ganó 3-1 por penales)

Instituto 0 (2) Huracán 0 (3)

San Lorenzo 0 (4) Quilmes 0 (3)

San Martín T 0- River 3 (Montiel -2- y Galoppo)

Los partidos de 32avos de final

Boca 5 (E. Zeballos, M. Merentiel, L. Janson, M. Giménez y K. Zenón) – Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 0

Lanús 4 (M. Moreno -2-, D. Aquino y F. Orozco)- Lamadrid 0

Gimnasia LP 1 (R. Castillo)- Deportivo Español 0

San Martín (Tucumán) 0 (3) – Colón 0 (1)

Gimnasia (Mendoza) 2 (M. Muñoz e I. González)- Nueva Chicago 0

Defensa y Justicia 3 (Kevin Balanta, César Pérez y Francisco González)- Racing de Córdoba 1 (Valentín Perales).

Estudiantes LP 2 (J. Tobio Burgos y F. Pérez)- Sarmiento de La Banda 1 (A. Ochoa)

Vélez 1 (B. Romero) – Midland 0

Independiente 2 (D. Tarzia y F. Mancuello) – Sportivo Belgrano 0 (San Francisco)

Godoy Cruz 0 – Excursionistas 1 (I. Vera)

Deportivo Riestra 2 -B. Guille y B. Sánchez (3)- San Telmo 2 -S. Cocimano- (1)

Unión 3 (J. Dómina, M. Estigarribia y L. Verde)- Colegiales 1 (T. Cardozo en contra)

Platense 2 (A. Lotti y V. Taborda)- Argentino de Quilmes 0

Huracán 2 (L. Gil y E. Ramírez)- San Martín (Formosa) 1 (M. Vicedo)

Aldosivi 1 -L Chávez- (6)- Gimnasia y Tiro (Salta) 1 -J. Galetto- (5)

Talleres 3 -C. Tarragona, R. Botta y E. Reynoso- (4)-D. Armenio 3 -J. Herrera x3- (5)

River 2 (L. González Pirez y F. Mastantuono- Ciudad de Bolívar 0

Tigre 3 (A. Oviedo -2- e I. Russo) – Berazategui 0

Quilmes 1 (C. Machado) -0 Central Córdoba (Santiago del Estero)

Racing 2 (F. Mura y M. Salas) – Santamarina 0

San Lorenzo 0 (6) – Sp. Las Parejas 0 (5)

San Martín (San Juan) 0 (3)- Gimnasia (Jujuy) 0 (0)

Banfield 1 (A. Alaniz) – Villa Mitre (Bahía Blanca) 0

Atlético Tucumán 2 (L. Cabrera y L. Díaz) – All Boys 1 (C. Campostrini)

Instituto 3 (J. Lázaro y L. Klimowicz -2-) – Deportivo Madryn 0

Newell’s 0 (5) – Kimberley (Mar del Plata) 0 (4)

Rosario Central (L. Giaccone) 1 – Los Andes 0

Sarmiento (Junín) 0 – Central Córdoba (Rosario) 1 (F. Marín)

Independiente Rivadavia 1 (A. Osella) – Estudiantes (Caseros) 0

Argentinos 3 (L. Rodríguez en contra, T. Molina y J. Herrera) – Central Norte (Salta) 0

Belgrano 3 (G. Compagnucci y N. Fernández -2-) – Real Pilar 1 (F. Quignón en contra)

Barracas Central 0 – Defensores de Belgrano 2 (F. Bruera en contra y E. González).

