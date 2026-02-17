Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los máximos atractivos que tiene el ATP 500 de Doha (16 al 21 de febrero). El torneo qatarí puede darse el lujo de decir que es uno de los pocos torneos, por fuera de los Masters 1000 y Grand Slam, en contar con los dos mejores tenistas del mundo. Pero su participación, más allá de lo deportivo, también tiene un millonario aliciente económico que ayudó a la decisión de competir en tierras árabes.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner serán los dos máximos favoritos al título en el ATP 500 de Doha. Getty

Según informó mediante una investigación el medio italiano La Gazzetta dello Sport, tanto el español como el italiano percibieron un total de $1.2 millones de dólares cada uno. Esto se debe a las normativas de la ATP, que permite que los eventos de categoría 250 y 500 ofrezcan a los jugadores de renombre una “compensación por servicios profesionales” o también llamadas “cuotas profesionales”.

Selecciones Editoriales 2 Relacionado

Este dinero que recibieron es prácticamente el doble del que obtendrían en caso de ser campeones en Doha. El prize money que reparten los qataríes para el campeón es de 529.945 dólares mientras que el del subcampeón será de 285.095.

¡Todo el tenis en Disney+ Plan Premium! Todo el tenis se puede disfrutar en vivo y on demand. Disponible en Disney+ Plan Premium.

Qatar es uno de los países que más invirtió en los torneos de tenis en las últimas décadas. El torneo de Doha se inició como un ATP 250 en 1993 y atrajo a figuras que fueron o serían N°1 del mundo como Boris Becker, Stefan Edberg, Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray o Daniil Medvedev. Y a partir de la temporada 2025, el certamen recibió un upgrade para ser ATP 500 tras varios galardones mediante votación de jugadores, además de su poder de atracción para los tenistas de clase mundial.