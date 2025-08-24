Anoeta abre sus puertas por primera vez esta temporada para recibir al Espanyol.
El nuevo proyecto de la Real Sociedad liderado por su nuevo entrenador, Sergio Francisco, se estrenará por primera vez en su estadio ante su afición. Anoeta abrirá sus puertas por primera vez esta temporada para recibir al Real Club Deportivo Espanyol. Un duelo entre dos históricos de Primera División en el que los locales buscarán sus primeros tres puntos, y los pericos dar otro golpe sobre la mesa tras remontar la pasada jornada al Atlético de Madrid.
Tras una gran pretemporada alejada de San Sebastián y un buen partido ante el Valencia en Mestalla en el que se dejaron buenas sensaciones, a Sergio Francisco le toca, por primera vez como técnico txuri-urdin, sentarse en el banquillo de Anoeta. Y lo hará sin lesionados en su equipo. Por primera vez en mucho tiempo, el conjunto donostiarra tiene a todos sus jugadores disponibles para un encuentro, tras la recuperación de Jon Gorrotxategi. El centrocampista arrastraba unas molestias en su tobillo derecho que le privaron de poder viajar a Valencia en su primera jornada y que tan sólo le han permitido disputar los últimos dos entrenamientos de esta semana, por lo que todo apunta a que está lejos de salir de inicio.
La otra gran incógnita es la del lateral izquierdo. Durante las sesiones amistosas, el técnico irundarra optó por alinear a Sergio Gómez en el lado zurdo de la zaga, pero decidió salir con Aihen de inicio en Mestalla, por lo que habrá que ver qué decisión opta por cubrir dicha demarcación. El resto de posiciones parecen estar bien cubiertas y definidas, aunque Sucic y Oskarsson también podrían estar solicitando minutos desde el inicio, cosa que no ocurrió ante el conjunto ché.
Por su parte, los de Manolo González llegan en un grandísimo estado tanto física como moralmente tras remontar y llevarse la victoria en casa frente al Atlético de Madrid. Un gran inicio de liga que permite a los pericos soñar con una gran temporada. El Espanyol quiere seguir con su racha, y para ello, han viajado a San Sebastián los mismos jugadores que vencieron a los del Cholo, además del recién inscrito Koleosho que estará por primera vez disponible para el técnico gallego.
Imagen principal vía: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images